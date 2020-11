Jasminka Šoštarić Vanjak obećala je da će do 76. godine diplomirati. Obećano – ispunjeno. U ovo teško doba krize koronavirusa zaradila je svoj magisterij religijskih znanosti i konačno diplomirala, i to drugi put.

Željeli smo ju zagrliti, no ne smijemo zbog koronavirusa, pa smo imali zračni zagrljaj iz daljine. Jer bio je to njezin dan. Veliki dan. Skromniji, ali opet svečan. S razmakom i maskama. Još jedna generacija diplomanata. Mnogima prva, ali ne i njoj!

Jasminka Šoštarić Vanjak prije nešto više od godinu dana bila je studentica. Reći ćemo, najzrelija koju smo snimali. Tada je obećala da bi sa 76, ako Bog da, diplomirala i postala magistar religijskih znanosti. Obećano – ispunjeno.

Čestitali smo joj i pitali je je li sretna unatoč tomu što nije više studentica. "Sretna sam, a dobro, s te strane nisam toliko sretna, ali biti penzioner je isto sreća", rekla nam je. Gotovo je još jedno školovanje. Žena koji je cijeli život provela u laboratoriju i koja je svoju prvu diplomu dobila prije više od pedeset godina.

"Tu imam sliku s prve promocije, 1968. godine. Jednako je vrijedno, zato i nosim ovo jer sam mislila da neću ni od koga dobiti cvijeće, ali dobila sam, ma to je najljepše cvijeće", presretna je Jasminka.

Na fakultetu je hit mladim kolegicama

Jasminku smo upoznali lani. Tada je, premda u mirovini, imala pune ruke posla. Studirala je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. I bila je sjajna studentica. Na početku je imala sve petice. "Ovo sam išla dosta temeljito i u širinu, sada nemam vremena, sad će biti OK i trojka, to je carska ocjena", objasnila je.

Nasmijana, vedra, sprema na šalu. No ipak, toliko je bila zagrijana za svoj studij da je sve ostalo palo na drugo mjesto. "Dođe muž Ivan doma i pita kaj ima za večeru, a ona njemu - isto kaj i jučer. Čekaj, kako, pa jučer nije bilo ništa - e, pa to imaš i danas", ispričala nam je tada. Pokušava da joj knjige ne budu na prvom mjestu, no boji se da jesu.

Na fakultetu je bila hit ili što bi Antun Branko Šimić rekao za pjesnike – čuđenje u svijetu. Njezine kolegice, sve mahom mlađe od trideset godina, slikaju selfije s njom te objašnjavaju kako njihove bake rade vrt i imaju životinje, a ne idu na fakultet.

Premda je dobna razlika velika, to ju nije spriječilo da živi kao studentica. Cijeli je život kaže živjela najbolje kako je znala. Uživala, učila, radila, imala hobije, planinarila. Ipak, to joj sada ne nedostaje.

"Napravite ono što volite u to vrijeme kad ste mogli, ali sad to ne bih mogla niti da me na Triglav vuku sa štrikom. Na Triglavu kad dođete na vrh, onda vas sa štrikom lupe po stražnjici odostraga", priča nam uz smiješak.

Vrijeme je da se posveti privatnom životu

S planinarenjem, onim aktivnijim, se pozdravila. Sad se pozdravlja s još jednim svojim projektom. Drugom diplomom. Onom koju je htjela baš za svoj gušt. Kaže kako će sada na red doći i muž i dom, jer nije imala vremena ranije, a ipak je u mirovini.

"Sada ću sređivati sve te silne knjige i papire i bavit ću se onime što me još zanima, a puno sam toga naučila i sredila si u glavi i sad se moram primiriti i shvatiti gdje sam“, tvrdi.

Sjetna na studentske dane, ali sretna zbog uspjeha. Kaže, studentski dani bili su lijepi. l promocija, također. Žao joj je jedino što njezini bližnji nisu smjeli biti s njom.

"Tako je kako je trebalo biti u ovoj nezgodnoj situaciji koje su nas zadesile, i ove maske, brnjice, kako ih ja zovem, ali lijepo je od fakulteta da nam je to omogućio. Nije mi nitko ni od prijatelja došao jer se moraju mjere poštovati, ali bit će vremena za fešte u proljeće kad sve ovo prođe", optimistična je.

Iako je rekla da slijedi odmor... tko zna. Jednom je šokirala bližnje i u svojim sedamdesetima upisala studij. Ono što se i na prvu vidi, u ljudima poput nje, puno je više od stereotipnog umirovljeničkog života. Volja, želja i nada. Optimizam, upornost i vedar duh. Ono što nam mnogima često nedostaje. Premda je ona ta koja je diplomirala, i mnogi od nas su puno naučili. Zar ne? Čestitke, Jasminka!

