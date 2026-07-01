Državna institucija ima asistenta koji radi 24 sata na dan

Državno izborno povjerenstvo (DIP) službeno je od danas, 1. srpnja 2026. godine, pustilo u rad virtualnog pomoćnika pod nazivom GlasAI. Riječ je o novom digitalnom alatu koji građanima omogućuje brži, jednostavniji i stalni pristup informacijama iz širokog spektra nadležnosti DIP-a.

Taj inteligentni asistent radit će bez prestanka, odnosno 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a postavljen je izravno na službenoj mrežnoj stranici povjerenstva (www.izbori.hr). Preko njega će se građani moći u bilo kojem trenutku informirati o predstojećim izborima, referendumima, ali i o složenijim temama poput nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Glavni je cilj ovog projekta rasteretiti sustav i olakšati komunikaciju s javnošću, osobito u razdobljima izbornih kampanja kada interes građana i medija naglo raste. Iz DIP-a ističu kako GlasAI ne mijenja dosadašnje kanale, već služi kao digitalna nadopuna koja osigurava veću transparentnost i bolju pristupačnost podacima vezanima za izbore.

Projekt je ostvaren u suradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te samog DIP-a. Razvoj ovog alata započeo je u sklopu šireg projekta pod nazivom "Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške", financiranog kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.