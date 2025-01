Dio oporbe uvjeren: "Sigurno ima zastupnika koji su spremni zamijeniti Dabru"

Dio saborske oporbe tvrdi kako u sabornici sigurno ima zastupnika koji su spremni zamijeniti kompromitiranog Josipa Dabru (DP), odnosno biti odlučujuća, 76. ruka.

"Ne budite smiješni, ovdje ima šibicara, Plenković ih je osigurao za deset godina mandata, prodali bi vlastitu majku za dobru poziciju", izjavio je Marin Miletić (Most) u govoru na slobodnu temu.

S njim se slaže Dalija Orešković (DOISIP) koja kaže da ovdje (u sabornici) sigurno ima spremnih da zamjene Dabru, da budu 76., 77. 78. ruka.

Zato je, opetuju, tražila da se u ponedjeljak ili u utorak održi glasovanje koje je trebalo biti danas, a koje je zbog smrtnog slučaja u obitelji jedne zastupnice, prebačeno za 11. veljače, kada Sabor nastavlja rad nakon jednotjedne stanke na koju danas odlazi.

"No, HDZ to ne želi napraviti. Zašto, u tom tjednu će se nastaviti najgora moguća trgovina utjecajem", prognozira Orešković koja ni danas nije birala riječi govoreći o HDZ-u.

Orešković HDZ-ovcima: Baš ste dno dna!

"Dragi HDZ-ovci, ako postoji neto što je gadljivo, nedopustivo, (to je) da istodobno, kad radite najgore od najgoreg, oblačite te kockice na sebe, naslikavate se po natjecanjima, slavite naše rukometaše. Baš ste dno dna", izjavila je.

"To što govorite je ogavno i sramotno, sram vas može biti, no narod vas je upoznao, nitko do vas ionako ništa ne drži", uzvratio joj je akademik Željko Reiner (HDZ).

I u slobodnim govorima komentirala se nova, kompromitirajuća snimka Josipa Dabre na kojoj taj bivši ministar, a sada zastupnik gol do pojasa i u šlapama puca iz kalašnjikova u kukuruzištu.

Pred nama je slika Dabre koji je kupio diplomu, koji je simbol moralnog i intelektualnog raspada hrvatske politike, ocijenila je Marijana Puljak (Centar) i dodala kako se nakon te snimke nije dogodilo ništa. Većina šuti, jer preživljava na političkoj trgovini, kazala je i parafrazirala izjavu po kojoj se zlo dogodi kad dodri ljudi ne čine ništa.

Prozvala je DP koji se, kaže, predstavljao kao moralna vertikala, a u stvarnosti je još jedna ekspozitura političke trgovine, imovinski pokret.

Miletić je dodao kako bi, da je na Dabrinu mjestu, rekao idemo na izbore. To bi, kaže, bilo pošteno, no treba imati hrabrosti za to, jer ne znamo hoće li nas narod ponovno izabrati.

Orešković uzvraća kako Dabro nije karakterna osoba i nije taj koji će rušiti vladu, da trenutno ima osobni interes da ne završi u zatvoru. U javnosti se objavljuju snimke, stručnjaci kažu da postoji mogućnost pokretanja kaznenog postupka za vrlo ozbiljno kazneno djelo, što znači da bi DORH trenutno trebao provoditi izvide, ocijenila je.

Objasnila je i koja je razlika između Dabre i drugih građana.

"Drugi bi, kada bi se objavile ovakve snimke, kada bi postojala opasnost od utjecaja na svjedoke, vrlo vjerojatno bili privedeni i završili u istražnom zatvoru. Dabro ima tu privilegiju da, dok Plenković ne presloži koaliciju, ne dogovori tko će biti budući žetoni, sjedi ovdje u Saboru, ne možete mu zavrnuti ruku dok mu ne nađete zamjenu", izjavila je.

"I što se onda radi, radi se najodvratniji, najpodliji utjecaj na pravosuđe, neka me Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, demantira ako može", poručila je.

Radojičić: Vlada želi dodatnu turistifikaciju Pule

Dušica Radojčić (Možemo) Vladu je prozvala da želi dodatnu turistifikaciju Pule, koju ionako guši prekomjerni turizam, sa svim pratećim problemima, prometom, smećem, parkiranjem. "Pula već ima 48.000 smještajnih jedinica na 52.000 stanovnika, no strateškim projektima planirani su novi turistički kompleksi, na tri lokacije s ukupno 5.000 novih smještajnih jedinica", navela je.

Poručila je i kako je krajnje vrijeme za preispitivanje prostornih planova i strateških projekata, a Možemo traži da se o strateškim projektima odlučuje u suradnji s lokalnom zajednicom.

