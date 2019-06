Diljem Hrvatske brojimo stotine gradilišta. Pruge, ceste, mostovi, zračne i riječne luke. Sve to gradi se ili bi trebalo početi radovi do kraja godine. Za završeno i započeto ove godine potrošit će se 7 milijardi kuna. Novac je osiguran, ali postoji jedna glavna nepoznanica, a to je ima li dovoljno građevinskih radnika da sve završe.

U rujnu će u punom sjaju osvanuti moderna Dubrovačka zračna luka. Novo ruho aerodroma u najekskluzivnijioj turističkoj destinaciji stajalo je više od milijardu i pol kuna.

Uskoro će se otvoriti, a do listopada i potpuno dovršiti obnovljeni i poboljšani splitski aerodrom. Sve su karte bačene na povećanje broja putnika pa proširenje i modernizacija putničkog terminala stoje 450 milijuna kuna. Direktor zračne luke Split Lukša Novak je to i potvrdio.“Dosežu pedeset tisuća kvadrata, dakle, gotovo tri puta veći. Povećavamo broj potencijalnih putnika u vršnom satu. Idemo na 2500 putnika što znači da ovaj objekt može bez problema dnevno primiti 40-ak tisuća putnika“, kaže Novak.

Putovanje vlakom u Hrvatskoj nije poznato po brzini pa se radi bržeg i boljeg željezničkog prijevoza europskim novcem grade pruge diljem hrvatske. Ove bi godine trebala biti gotova dionica od Gradec - Sveti Ivan - Žabno vrijedna gotovo 200 milijuna kuna.

U travnju je započela obnova i modernizacija pruge od zaprešića do zaboka pa tom dionicom za to vrijeme ne vozi vlak već autobusi. Putnica Jasminka Šimunić opisala nam je kakva je razlika između putovanja vlakom i putovanja autobusom. “ U autobusu je jako vruće, katastrofa. Klima nema, ima samo tamo gdje sjedi vozač. U vlaku je super“, rekla je Šimunić.

Pelješki most nije jedini most u izgradnji. U prosincu ove godine dovršit će se most Svilaj preko Save na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine vrijedan gotovo 100 milijuna kuna. Grade se i ceste, diljem Hrvatske ove godine planira se dovršiti cesta u vrijednosti 376 milijuna kuna.

Također, prometna povezanost popravlja se posvuda od Istre, Kvarnera, Dalmacije, Središnje i sjeverne do najistočnijih dijelova zemlje. Do kraja lipnja trebala bi biti gotova dionica zagorske brze ceste od popovca preko marije bistrice do zaboka ukupne vrijednosti 144 milijuna kuna.

Obnavljaju se i moderniziraju i luke. U svibnju je dovršena izgradnja terminala Zagrebačka obala u luci Rijeka. Do kraja godine dovršit će se radovi na lokalnim i županijskim morskim i riječnim lukama vrijedni još 140 milijuna kuna.

Svi građevinski radovi koji počinju tijekom ove godine su vrijedni više od 4 milijarde kuna, no i dalje se nije promjenila činjenica da nedostaje građevinskih radnika koji bi ih odradili.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr