Strah od poskupljenja cijene nadoplate za inzulin je opravdan jer su dosadašnja iskustva pokazala da se to dogodilo nakon svakog nadmetanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), poručili su u subotu iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (HSDU) te su upozorili da bi poskupljenje moglo dodatno pogoršati zdravlje oboljelih te njihove financijske mogućnosti.

Nakon što je HZZO u utorak donio odluku o početku provedbe javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova koje će plaćati HZZO za sve lijekove koji se propisuju na recept, pojavila se među oboljelima od dijabetesa bojazan da bi među lijekovima čija će cijena poskupiti za korisnike mogao biti inzulin.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u srijedu je izjavio da se ništa novo ne događa u vezi s cijenom inzulina te da će se tek vidjeti što će biti, a HZZO je priopćio kako se radi o redovnom postupku koji provode od 2013. godine.

Unatoč tomu, iz HSDU-a su na konferenciji za medije kazali da su dosadašnja iskustva pokazala da se nakon svakog postupka nadmetanja, cijena nadoplate za inzulin povećala.

Predsjednica HSDU-a Zrinka Mach istaknula je da su udruge dijabetičara odlučile reagirati sada, jer ne mogu utjecati kad u veljači završi postupak HZZO-a.

Naime, tijekom postupka, HZZO u definirane skupine i podskupine raspoređuje lijekove s liste lijekova i ovisno o tome koji lijek ima pet posto prometa u zadnja tri mjeseca, utvrđuje razinu cijene lijeka za HZZO.

Mach je kazala kako bi stavljanje inzulina na B listu lijekova bilo nelogično, s obzirom na već postojeći financijski teret kojega dijabetičari imaju.

"Nije dijabetičaru samo lijek to što mora platiti, on mora voditi računa o pravilnoj prehrani", podsjetila je Mach te dodala da je moguće poskupljenje od 20 do 400 kuna.

Osim financijskih, poskupljenje bi dovelo i do zdravstvenih problema oboljelih.

"Bojimo se da bi promjena terapije kod dobro reguliranih dijabetičara mogla dovesti do pogoršanja bolesti, ali i da oni koji budu morali izdvajati više novca za nadoplatu lijeka, lijek neće uzimati redovito, što bi moglo izazvati velike zdravstvene komplikacije", upozorila je Mach.

U Hrvatskoj ima više od 300 tisuća odraslih osoba oboljelih od dijabetesa, čime je broj oboljelih dosegnuo 9,07 posto odrasle populacije. Ta bolest ima i stalan trend porasta udjela u ukupnoj smrtnost, a 2017. popela se na četvrto mjesto i ima udjel od 4,4 posto i 2.331 umrlih. (Hina)