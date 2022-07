Labinska tvrtka Lloyds digital jučer je na jedinstven način objavila kako će se ove godine u Labinu ponovo održati međunarodna konferencija Digital Labin.

Poznati rudarski šoht Grada Labina sinoć je obojan ružičastom bojom, a ispod njega je na jedinstven i spektakularan način objavljeno održavanje ovogodišnje Digital Labin međunarodne konferencije 23. i 24. rujna, nakon dvije godine pauze.

Domagoj Ostović, CEO tvrtke Lloyds digital ispričao je Štoriju kako je to izgledalo prijašnjih godina, ali je i otkrio detalje oko toga što možemo očekivati ove godine.

Najavio je kako će ova dvodnevna ICT konferencija ponovo okupiti frontend arhitekte, čarobnjake koda, dizajn kreativce i developere iz cijelog svijeta koji će osim jedinstvenih radionica održati i inspirativne govore o posljednjim tehnologijama i praksama iz IT industrije.

Ove godine konferencija će se održati na čak dvije pozornice – Hangar Arena (Design & UX) te Mine Hall (Dev & Data).

Ostović je otkrio i koja su prva imena koja možemo očekivati na konferenciji te kako ćemo krajem ljeta imati priliku poslušati Freeka Van der Hertena, backend developera u belgijskoj tvrtki Spatie, inovativnu i jedinstvenu osnivačicu i direktoricu španjolske digitalne agencije Anton&Irene, Irene Pereyra, osnivača, vlasnika i kreativnog direktora u danskoj tvrtki Spring/Summer, Pellea Martina, a tu su i važna hrvatska imena kao što je Voditelj Flutter odjela Vlaho Poluta iz zagrebačkog Infinuma.

Nakon objave o održavanju Digital Labin konferencije, čak dvoje slučajnih sretnika iz publike imalo je priliku osvojiti karte za ovogodišnju konferenciju.

Ekipa iz agencije Lloyds digital ispod ružičasto obojenog šohta na labinskom Pijacalu organizirala je Ljetne Štorije povodom kojih se održala panel rasprava na temu IT industrije te su dali odgovore na pitanja što se to radi u IT industriji i kako to izgleda u Labinu. Također, otkrili su i kako to izgleda raditi za jednu od najkreativnijih agenciji u Labinu te su ispričali svoju Štoriju.

PR Foto: PR

Na panel raspravi sudjelovali su Lelys Hrvatin Jugovac - Marketing Manager, Marijana Smolić - Lead Graphic Designer, Adriano Atanasković - Lead Frontend Developer, Mateo Hrastnik - Lead Mobile App Developer i Eddy Vukušić - Lead UX/UI Designer, koji su podijelili svoja iskustva i savjete svima koji ulaze u svijet IT-a, marketing i grafičkog dizajna.

Rasprava je potaknula na kreativno razmišljanje, djelovanje izvan okvira te kreiranje novih kvalitetnih rješenja s pogledom na budućnost.

Nakon panel rasprave, uslijedila je zabava uz rock and blues zvukove poznatog mladog labinskog benda Restless Sea, dok su svi sudionici uživali u okusima poznate labinske pive Labona, te se osvježavali se na jedinstvenom GIN & COCKTAIL baru Beach Bara Copacabana.

Osigurajte svoje mjesto uz Early Bird ulaznice po posebnim cijenama!

Više informacija o kartama za ovogodišnje izdanje saznajte na službenoj stranici konferencije.

Stranica pruža sve informacije o kupnji Early Bird kotizacija, ali i smještaju u vrhunskim hotelima čiji će smještajni kapaciteti zbog velikog interesa biti popunjeni već u idućih nekoliko tjedana, stoga organizatori pozivaju na ranije prijave.

Osigurajte svoju kartu već danas!