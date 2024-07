Hrvatska pod meteoalarmom, za tri regije upaljeno narančasto upozorenje: "Mogući su pljuskovi, grmljavina i jak vjetar"

Državni meteorološki zavod (DHMZ) upalio je meteoalarm za cijelu Hrvatsku. U većini zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, dok je u dubrovačkoj, splitskoj i kninskoj regiji upaljeno narančasto upozorenje.

Stanovnici triju navedenih regija trebali bi biti na oprezu zbog visokih temperatura, grmljavinskog nevremena i snažnog vjetra.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će u unutrašnjosti vrijeme biti promjenljivo, ponegdje s kišom, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu će većinom biti sunčano, ali ne i posve stabilno uz mogućnost za lokalne pljuskove, osobito u Istri i na jugu.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu će uglavnom iznositi između 25 i 30, a na Jadranu od 31 do 35 stupnjeva.

Već će sutra s nama biti sunčanije vrijeme, ali uz umjeren do jak razvoj oblaka, poslijepodne postoji mala mogućnost za lokalne pljuskove, ponajprije u istočnim krajevima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar.

Najniža temperatura u četvrtak će u unutrašnjosti iznositi od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27, dok će se najviša uglavnom kretati od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 stupnjeva.

