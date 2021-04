Udobnost i komfor brojnih nekretnina koje koristi bivši šef Janafa Dragan Kovačević zamijenit će idućih mjesec dana skučenom sobicom zatvora u Remetincu.

Tužitelji vjeruju kako su razbili dobro uigranu kriminalnu hobotnicu koja je gotovo osam godina - zahvaljujući mitu i pogodovanju, širila svoje krakove na sve strane.

Gotovo sat vremena Dragan Kovačević i ostali uhićeni uvjeravali su suca istrage da ostatak istrage provedu na slobodi. No ipak sljedećih trideset dana nova adresa biti će im remetinečki zatvor.

„Istražni zatvor je određen i to zbog opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke koje treba ispitati tijekom istrage. Radi se o ukupno 38 svjedoka“, kazao je Krešimir Devčić sa Županijskog suda u Zagrebu.

"Nova priča, novi spis"

Odvjetnik Dragana Kovačevića nije zadovoljan navedenim svjedocima.

„Mi smo se protiv, mi smo smatrali da su svjedoci neprikladni i da ne postoji koluziona opasnost“, kaže Farčić.

USKOK pak tvrdi kako je dio dokaza isplivao iz zadnje istrage, ali i dodaju kako je ovo posve novi spis i nova priča koja je za odvjetnike optuženih itekako na klimavim nogama.

„Posve nova priča, posve novi spis. Provođeni su izvidi paralelno s tom istragom i u principu gro dokumentacije gro papira da se tako izrazim u spisu proizlazi rezultat je tih i takvih izvida. Ovo je jedna sasvim nova priča“

U svakom slučaju, Kovačević je iznio svoju obranu koja se ne slaže stavom tužilaštva da postoji počinjenje kaznenog djela.

Odvjetnik drugooptuženog Širića o spornim stanovima tek kratko.

„Stanovi su od mog klijenta tako da sve je čisto vlasništvo“, kaže odvjetnik Domagoj Ilić.

Put u San Francisco

Slučajno ili ne, dok se dogovarao posao nabave vatrogasnih vozila dogodio se i put troje zaposlenika Janafa u San Francisco u listopadu 2019. Trojac u kojem je i jedan od uhićenih potvrdila nam je to i sadašnja uprava, boravio je u SAD-U.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je kako je troje zaposlenika JANAF-a d.d. upućeno na službeni put u San Francisco, a u svrhu tvorničkog ispitivanja specijalnog vatrogasnog vozila te su im na teret Društva plaćene avionske karte (polazak 09.10.2019., povratak 19.10.2019.),

Doznajemo plaćen je i boravak u hotelu Hilton Garden u San Franciscu. Zanimljivo, račun za hotel plaćen je samo od 09. do 13. listopada. Sve je potpisao Kovačević. I USKOK-u, ali i sadašnjoj upravi Janafa ostaje za utvrditi gdje su proveli ostale dane. Neslužbeno spominju se Havaji. Pokušali smo doznati je li plaćanje na sebe preuzela tvrtka uhićenog iz jučerašnje akcije koja je i dobila unosni posao nabave vatrogasnih vozila. No iz te tvrtke to nisu ni potvrdili niti demantirali.

