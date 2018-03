Ericsson Nikola Tesla održao je prvu prezentaciju 5G tehnologije u Hrvatskoj. Tom prigodom najavili su i otvaranje novog razvojno-istraživačkog centra u Osijeku s čak 300 radnih mjesta.

Dobre su vijesti vrlo brzo, uz pomoć tehnologije, koja doduše nije 5G, stigle iz Zagreba do Osijeka. Najviše razloga za veselje imaju budući inženjeri elektrotehnike.

"Nadam se da će se u Osijeku taj trend odlazaka mladih zaustaviti i da ćemo mi kao budući inženjeri elektrotehnike imati ovdje pristojne uvjete za ostanak", ističe Luka Kruljac, student iz Osijeka.

Može li se u Osijeku u ovom trenutku pronaći 300 inženjera elektrotehnike, odgovorio je dekan FERIT-a, prof.dr.sc. Drago Žagar u razgovoru s reporterkom Nove TV Anitom Martinović.

"Trenutno ih nema, ali vjerujem da ćemo kroz određeni broj godina moći obrazovati toliko studenata, koji će se moći zaposliti u Ericsson Nikoli Tesli", ističe profesor Žagar.

U ovom trenutku na FERIT-u studira preko 1700 studenata na svim studentskim programima, kaže profesor Žagar. FERIT već dugi niz godina surađuje s privatnim tvrtkama, a imaju i vlastitu.

"Imamo tvrtku u suradnji s institutom iz Novog Sada, koja sad zapošljava već 80 ljudi i stipendira 95 naših studenata, a bavi se vrlo prosperitetnom djelatnošću, a radi se o autonomnoj vožnji, gdje smo u suradnji s tvrtkama napravili studijski program automobilskog računarstva na diplomskoj razini. Tu su još brojne druge tvrtke, i Rimac automobili", ističe Žagar.

Na odlazak mladih iz Slavonije, profesor Žagar gleda kao na žalosnu činjenicu. "Zato se i pokušavamo što više povezati s gospodarstvom i s tvrtkama", kaže.

Osijek očito ima namjeru postati broj jedan u Hrvatskoj po IT industriji, a profesora Žagara smo pitali je li i na dobrom putu da to ostvari. "Mislim da jest... Mislim da možemo napraviti to da mladi ostanu u Osijeku i da vide svoju perspektivu u Osijeku", zaključio je Žagar.