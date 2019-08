Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je napad na Srbe na kninskom području, a vezano uz napad na Srbina u Viškovu rekao je kako je policija uhitila jednu osobu koju se dovodi u vezu s napadom.

Kaže da je podneseno pet prekršajnih i jedna kaznena prijava zbog događaja u Đevrskama, dok u slučaju u Uzdolju, gdje su nepoznati napadači ozlijedili pet stanovnika srpske nacionalnosti, policija provodi istragu.

"Vezano uz napad koji je prijavljen u Viškovu, policija je u rano jutros uhitila osobu koju dovodi u vezu s napadom na građanina Republike Hrvatske prije dva dana", izjavio je Božinović. U Viškovu je 20. kolovoza ozlijeđen 70-godišnji hrvatski državljanin koji je rekao da je premlaćen i vrijeđan po nacionalnoj osnovi.

Kako je objavljeno, 70-godišnjak koji živi u Viškovu, na dolasku na parkiralište pred zgradom u kojoj živi zatekao je parkirani automobil na mjestu na kojemu on obično parkira. Zatražio je od susjeda, kod kojega je bio vlasnik tog automobila, da ga premjesti, ali je on to odbio pa se parkirao ispred tog automobila.

Rekao je da ga je ubrzo više osoba s parkirališta počelo vrijeđati po nacionalnoj osnovi, s obzirom na to da je Srbin, i udarati u njegovo vozilo. Dodao je kako se, nakon što je zvao policiju, vratio na parkiralište gdje su ga nastavili vrijeđati i potom ga udarili nekoliko puta u glavu i prsa.