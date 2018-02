SDP do četvrtka mora platiti troškove kampanje Milana Bandića na lokalnim izborima 2009. godine i to 4 milijuna i 300 tisuća kuna koji su s kamatama narasli na gotovo 10 milijuna kuna.

Odluka je to Visokog trgovačkog suda. SDP je prvostupanjsku presudu dobio, no na žalbenom postupku izgubio. Iz SDP-a te troškove spore i to argumentom da je Bandić na svoju ruku dogovarao promidžbu koja je uvelike premašila svotu koju mu je stranka stavila na raspolaganje. Iz SDP-a najavljuju kako će tu odluku pokušati osporiti na Vrhovnom sudu.

''Ja sam bio kandidat SDP-a na izborima 2009. za zagrebačkog gradonačelnika, a tadašnji predsjednik stranke, gospodin Zoran Milanović je nosio listu za gradsku skupštinu'', rekao je Bandić.

''U prvom je stupnju sud presudio da osoba koja je potpisala cesiju na štetu stranke, nije bila za to ovlaštena. Ne znam što se u međuvremenu dogodilo da je ta osoba sada ovlaštena. Kako je viši sud to procijenio, ali vidjet ćemo u žalbenom postupku što će se dogoditi'', rekao je Ivo Jelušić, član Predsjedništva SDP-a.

Stranačko predsjedništvo danas je na Iblerovom trgu počelo sjednicu u 16 sati. Iako su se sastali da bi raspravljali o Statutu, zasigurno će biti i tema presuda kojom je SDP praktički od petka u blokadi. Temeljem presude Visokog trgovačkog suda počinje skidanje novaca. Iako u stranci neslužbeno kažu da će stranka normalno funkcionirati, nisu u pitanje dovedena stranačke financije, to je gotovo nemoguće vjerovati, jer je presuda pravomoćna i od petka se druga strana počinje naplaćivati.

Davoru Bernardiću odnose unutar SDP-a može komplicirati i podatak da on na prošloj sjednici Predsjedništva, kada mu je presuda došla u ruke, nije o tome izvijestio članove Predsjedništva. Potvrdili su to danas i Mihael Zmajlović i Siniša Hajdaš Dončić, tako da će vrlo vjerojatno kod Bernardićevih neistomišljenika to dodatno izazvati bijes i nezadovoljstvo, a kod onih koji se kolebaju, poljuljat će povjerenje u predsjednika stranke koji o velikoj stvari kao što je deset milijuna kuna - nije izvijestio stranačko Predsjedništvo.

Neki SDP-ovci kažu da će se pokušati dogovoriti s drugom stranom o otplati na rate, to je nemoguće. Presuda je pravomoćna i od petka počinje skidanje novaca s računa stranke.

''Ljudi su šokirani''

Izvještajna konvencija SDP-a treba se održati 3. ožujka, a Zlatko Komadina nada se da će bez obzira na blokadu računa, SDP vjerojatno održati tu konvenciju, bez obzira na to kako to sve izgledalo. SDP-ovci će, kaže on, sami skupiti novac. Ali ovo je po prvi puta u povijesti modernih političkih stranaka da jedna stranka ima blokiran račun. HDZ ima blokirano korištenje imovine, ali niti jedna stranka nije doživjela situaciju kao SDP.

U SDP-u ne žele reći koliko novca na računu imaju, ali znamo da temeljem financiranja političkih stranaka, SDP je za prvi kvartal dobio tri i pol milijuna kuna.

Komadina je večeras izjavio kako ni njega predsjednik SDP-a Davor Bernardić ranije nije informirao o presudi, nego je sve obavijestio tek na sjednici Predsjedništva.

"Ljudi su, naravno, šokirani. Imamo puno kostura iz ormara, imali smo dugove desetak milijuna, ovo su nova četiri, a pitanje je što će biti s kamatama, dakle, nismo u lakoj financijskoj situaciji i jasno je da utječe na rad stranke", kazao je Komadina.

Ocijenio je da je "ovdje je riječ o propustima mnogih u godinama otkako se ovo dogodilo", dodavši da je predsjednik zagrebačkog SDP-a tada bio Milan Bandić, a poslovni direktor Gordan Maras.

Komadina je također najavio da će SDP tražiti odgodu provođenja ovrhe, ali odluka, kaže, "nije na nama, a u petak kada istječe rok za uplatu znat ćemo jesmo li u tome uspjeli".

"Očito se radilo o poprilično neodgovornom ponašanju tadašnjeg vodstva zagrebačkog SDP-a, ali i stranke u cjelini. Stvorene su obveze koje su pravno presuđene, a presudu trebamo poštovati ako smo legalisti", poručio je.

Točno je da je presuda Visokog trgovačkog suda pravomoćna i od petka se druga strana može naplaćivati s našeg računa, ako se u međuvremenu ne dogovori drugačije, uvijek se može pokušati razgovarati s drugom stranom, kazao je Komadina.

"Ne znam koliko novca imamo na računu, a ako nam sjedne ovrha, naravno da će nam račun biti blokiran. Nisam vidovit što se tiče zaposlenih u SDP-u, naravno da situacija nije dobra i da je stranka u problemu, ali vidjet ćemo što će se dogoditi idućih dana. Ne bi trebalo biti otpuštanja, sve se može premostiti, preživjeli smo deset milijuna dubioza pa ćemo valjda i ova četiri", ustvrdio je Komadina.

Smatra da ova situacija neće ugroziti sazivanje stranačke konvencije.

Maras: Komadina preiskusan da bi mene spominjao u kontekstu odgovornosti za presudu

Prozvani Gordan Maras je, pak, u izjavi novinarima uzvratio kako je Komadina preiskusan da bi njega spominjao u kontekstu odgovornosti za presudu.

"Kolega Komadina preiskusan je da bi mene spominjao u kontekstu odgovornosti za presudu, s obzirom na to da on Bandića poznaje puno bolje nego ja", rekao je Maras.

"Siguran sam da nije mislio na nikakvu moju odgovornost, ja sam tada bio poslovni direktor, a na suđenju sam kao svjedok rekao da su te fakture napravljene mimo SDP-a Hrvatske i da mi te fakture nismo priznavali. Sud je u prvom stupnju to potvrdio, a što se kasnije događalo ne znam jer nisam pročitao presudu", dodao je.

Komadina: Predsjedništvo SDP-a nije se bavilo odlaskom Bernardića

Komadina je još na novinarske upite rekao kako se Predsjedništvo SDP-a nije bavilo odlaskom Bernardića sa čela stranke.

"To se pitanje povlači samo u javnosti, ali ne ni u jednom tijelu stranke. To se svojevremeno protezalo i zaustavilo na Predsjedništvu i Glavnom odboru", istaknuo je.

"Ne znam zašto pojedini članovi stranke stalno potežu tu priču. Imali smo legalno izabrane predsjednike Ivicu Račana i Zorana Milanovića i nitko nije dovodio u pitanje njihove mandate, a sad godinu dana imamo Bernardića i njegov mandat se dovodi u pitanje. No, on je legalno izabrani predsjednik i njegov prvi pravi stranački ispit bit će prvi izbori koji dođu. Ne očekujem da će se ova priča dalje širiti nego da će se vremenom ugasiti, jer je ovdje riječ samo o osobnom nezadovoljstvu pojedinih članova", smatra Komadina.

Predsjedništvo je, izvijestio je, utvrđivalo i konačni tekst prijedloga Statuta koji bi se uputio Glavnom odboru, a potom na usvajanje na konvenciju polovicom ožujka. (M.B. / I.D. / Hina)