Dan je oralnog zdravlja pa valja podsjetiti na važnost oralne higijene, ali i na sve što kao zdravstveni osiguranici imamo pravo koristiti u stomatološkim ordinacijama na teret HZZO-a.

Još od 2013. godine na snazi je Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja u kojem je navedeno detaljno na koje sve stomatološke zahvate i pomagala imamo pravo na teret HZZO-a.

Ukratko, kod stomatologa koji imaju ugovor s HZZO-om možemo besplatno dobiti sljedeće usluge: npr. liječenje zuba, vađenje zuba, upućivanje na specijalističko liječenje izdavanjem uputnice za teže zahvate po procjeni izabranog doktora dentalne medicine, liječenje paradontoze, čišćenje kamenca do dva puta godišnje, na protetske radove, npr. zubne krunice, djelomične i totalne zubne proteze, ovisno o dobi.

No, pojedine usluge na teret HZZO-a imamo samo ovisno o dobi. Djeca do 18 godina imaju pravo na bijele ispune na svim zubima, dok odrasli imaju pravo na bijele ispune za sjekutiće i očnjake od jedinice do trojke u gornjoj i donjoj čeljusti, na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, dok za ostale zube imaju pravo na amalgamske ispune.

Sve postupke u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti na koje osiguranici imaju pravo na teret obveznog zdravstvenog osiguranja i za koje HZZO plaća ugovornim stomatolozima možete detaljnije provjeriti i u Pravilniku na ovoj poveznici.

Ukoliko ugovorni stomatolozi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti naplate nešto od spomenutih usluga, pacijent se može javiti s računom HZZO-u i zatražiti refundaciju troškova.

Isto tako, pacijenti koji nemaju ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje moraju platiti participaciju. Ako pacijent nije zadovoljan s nekim od besplatnih usluga, primjerice materijala iz estetskih razloga (amalgamski ispun), onda alternativnu uslugu odnosno materijal plaća u cijelosti i stomatolog za izvršenu uslugu u tom slučaju ne šalje račun HZZO-u i ne naplaćuje mu participaciju, već mu naplaćuje uslugu koja je nadstandard, kao privatnom pacijentu.

Sve usluge izvan standarda liječnici naplaćuju prema univerzalnom cjeniku dentalnih usluga koji formira Hrvatska komora dentalne medicine i kojeg bi se stomatolozi trebali pridržavati. Prema pravilima, cjenik mora biti izložen na vidljivom mjestu u ugovornoj ordinaciji, a njime su određene minimalne cijene utvrđene od strane Hrvatske komore dentalne medicine.