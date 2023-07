Dan nakon požara mještani sumnjaju da ga je netko podmetnuo: "Previše je slučajnosti"

Za više od šesto hektara opožarene površine kod Šibenika, veliku štetu na objektima, vozilima i nasadima, mještani su uvjereni - kriv je ljudski faktor. Mještani ne vjeruju u slučajnost, jer požar je buknuo gotovo u istu minutu kad i onaj prošle godine u Zatonu u kojem je stradalo trideset kuća.

Pročitajte i ovo Išli pomoći vatrogascu VIDEO Hitna pomoć probijala se kroz pakleni plamen: Objavili snimku s požara u Dalmaciji

"Ovo je bilo katastrofa. Strah. Nisam u životu doživio toliku strahotu kao što sam doživio za deset minuta", rekao je za Dnevnik Nove TV Darinko Banovac.

"Da se to dogodi na isti datum kao što se desilo od Vodica, do Rasline i Zatona. I da se na isti dan u Grebaštici, ne možemo to nikako shvatiti", naglasila je Neda Banovac.

Nenad Dabro nada se da požar nije namjerno podmetnut, ali u to ne može biti siguran. "Nadam se da je to neopreznost, nepažnja, spaljivanje korova. Ali... previše slučajnosti", dodao je.

Šteta je golema, a s mjesta događaja javila se i repoterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić koja je dan provela s ljudima kojima je uništena imovina i djedovina.

"Vatrogasci zadnji napuštaju teren, tek onda kad su sigurni da je sve u redu na požarištu. Nema ih u onolikom broju koliko ih je bilo jučer, ali su na rubnim područjima i natapaju teren.

Kada smo dolazili ovdje, vidjela sam dva air traktora – i oni natapaju brdo kako bi sve bilo u redu i kako ne bi bilo veće zlo. Vjetar se nije digao tako da bi to trebalo proći u najboljem redu.

Mještani su još uvijek u šoku, ne mogu vjerovati što im se dogodilo. Svi kažu dobro je – živi smo i zdravi, ali spašavale su se kuće, automobili – ima materijalne štete i ona se još zbraja“, sumirala je reporterka.

Pročitajte i ovo NASTAVLJAJU SE IZVIDI Stigli su nalazi obdukcije djevojčice preminule u Medulinu

Sanja Jurišić razgovarala je s vlasnikom OPG-a u Gareštici, Željkom Peranom, koji je objasnio da su jučer prošli kroz nešto što se nije moglo zamisliti.

Žarko Peran i Sanja Jurišić Foto: DNEVNIK.hr

"Izgubio sam 20, 25 godina rada, 70 stabala maslina, maslinik koji je bio uredno održavan i njegovan. U tren oka. Osjećaji su podijeljeni, imam gubitak, ali Bogu hvala i vatrogascima koji su došli u zadnji čas. Spasili smo kuću u polju – s te strane ne znam trebam li biti zadovoljan ili plakati.

Reći ću da sam više zadovoljan što smo spasili kuću, a masline ćemo obnoviti. Ne živimo od njih, one su nam zadovoljstvo i gušt i to je nešto što nam je u krvi, a nadam se da će se oporaviti“, objasnio je.

Pročitajte i ovo Marširala i indijska vojska Francuska obilježava Dan pada Bastille: Parizom prošlo tisuće vojnika, diljem zemlje snažne mjere sigurnosti

Jutros su, rekao je Peran, popisivali štetu, ali on se nije prijavio. "Nemam vremena ni živaca za papirologiju i gubljenje vremena“, naglasio je. Njegovi prijatelji pogođeni prošlogodišnjim požarom još uvijek nisu dobili naknadu štete.

"Puno me prijatelja jutros zvalo i nudilo pomoć u bilo kojem obliku, radnom, financijskom tako da će ljudi ti pomoći obnoviti i to je nešto što nas drži u snazi“, rekao je.

Njegova šteta stajala bi po maslini otprilike dvije tisuće eura bez izgubljenog ploda koji je 30-ak kilograma po stablu ako je godina plodna. "Gubi se nada i gubi se volja u taj rad“, rekao je. Oko špekulacija da je požar podmetnut, Peran je naglasio da ne može ništa reći dok se ne utvrdi točan uzrok.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.