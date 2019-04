S diplomom u rukama, ali bez imalo radnog iskustva recept je koji današnjim poslodavcima više ne odgovara u potpunosti. Na tržištu rada traženi su mladi ljudi koji su tijekom studija iskoristili prilike koje im se nude i koji su znanja i vještine stjecali na praksama, u volonterskom ili radu na projektima.

Dan karijera, u organizaciji RIT Croatia, jedinog američkog koledža u Hrvatskoj, prava je prilika za upoznavanje studenata s njihovim budućim poslodavcima. Studenti koji pohađaju RIT Croatia studiraju na tri različita studija (Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima, Međunarodno poslovanje, Informacijske tehnologije), a neovisno o njihovom usmjerenju, osim teorijske nastave veliki dio svog studentskog vremena posvećuju praktičnom radu.

Studenti odlaze na praktični rad u kompanije koje se bave djelatnošću srodnom njihovom studijskom programu. Najčešće je riječ o praksama tijekom ljeta u trajanju od 2 – 3 mjeseca, tijekom kojih studenti primjenjuju teorijsko znanje, a potom se s praktičnim znanjem vraćaju u studentske klupe i sve prenose svojim kolegama.

Ovakva kombinacija teorije i prakse poslodavcima mnogo znači. Nerijetko se događa da studenti koji su u određenoj kompaniji odradili praksu, upravo tamo, nekoliko godina kasnije, započinju i svoj prvi ozbiljniji poslovni korak. U tim slučajevima poslodavac je već upoznat s vještinama koje student ima, a studenti su upoznati s pravilima poslovanja tvrtke. Tada vrijeme prilagodbe gotovo da i ne postoji, a novozaposleni u kompaniji brže napreduju.

Ususret Danu karijera, veliki broj studenata prijavio se za tzv. 'speed networking'. Aktivnost je to koja se odvijala na ovogodišnjem Danu karijera i prema razgovoru sa studentima zaključujemo da je upravo to prilika koju oni ne namjeravaju propustiti. Speed networking' zapravo je razgovor za posao koji to nije. Odnosno, to je kratko vremensko razdoblje u kojem se predstavnici kompanija upoznaju sa studentima. Sve se odvija u opuštenoj atmosferi pa studenti takav način upoznavanja s poslodavcima preferiraju. U kratkom vremenskom roku, trude se ostaviti što bolji dojam, ali i saznati informacije o kompaniji koje nisu tako lako dostupne.

"U Hrvatskoj smo već 22 godine i ovaj način studiranja pokazao se za poslodavce kao odlična kombinacija. Ovisno o odabranom studiju, tijekom četiri godine, studenti odrade 800 – 1200 sati prakse. Praksu odrađuju u kompanijama u punom radnom vremenu u trajanju od 10 tjedana u okviru jednog bloka odnosno 400 sati. To im daje priliku da sve što su naučili na studiju primijene i u praksi i da to znanje podijele s ostalima. Osim stečenog znanja, ovi studenti nakon prakse zapravo imaju radno iskustvo koje poslodavci vole vidjeti u njihovim životopisima“, rekao je Don Hudspeth, predsjednik i dekan RIT Croatia.

RIT Croatia je međunarodni kampus prestižnog američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology, koji se nalazi u Rochesteru, saveznoj državi New York. Ovo sveučilište, osnovano daleke 1829. godine, poznato je po obrazovanju orijentiranom prema stručnoj praksi i profesionalnoj pripremi studenata za buduće karijere. Studentima RIT Croatia se dodjeljuje i hrvatska i američka diploma. Do danas je više od 2100 studenata uspješno završilo studij na ovom koledžu.