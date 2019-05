Kći Rudolfa Perešina Daliborka Perešin Kekelić puca od sreće i uzbuđenja. Najradije bi skakala od sreće na dan koji je posebno obilježio spomen na njenog oca. "Osjećam dostojanstvo isto tako, ponosna sam do neba", kaže Perešin Kekelić.

Nakon što se dogodila operacija Oluja, u kojoj je njen otac poginuo, pitala se zašto nije prihvatio politički azil kojeg su mu Austrijanci u tom trenutku ponudili. "Mislila sam si zašto moram ići sama na maturalnu, zašto nemam nekoga tko me može pratiti do oltara", rekla je Perišin Kekelić. No naglasila je da su to pitanja prošlosti, sada više ne živi sa tom gorčinom i da u njoj prevladava osjećaj ponosa.

Iznenadilo ju je vračanje miga njenog oca u Hrvatsku, kao da se dogodilo preko noći. Nije bila sigurna hoće li se to ostvariti no zahvaljuje svima koji su pomogli da se taj događaj ipak ostvari.

Put Rudolfa Perešina, osim na vlastitoj kćeri, svakako je ostavio je trag i na mladim generacijama pilota. Pilot MIG-a 21 Nino Gaković naglasio je da Perešin nije ostavio trag samo na njegovu karijeru nego na karijeru svakog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Naučio ih je kako biti pravi domoljub i pilot. Svi piloti ponosno nose značku sa oznakom miga kakvu je jednom nosio Perešin.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr