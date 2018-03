Život je pun ''škakljivih'' situacija, no oni snalažljivi uvijek će jednostavnim trikovima izbjeći neugodne situacije. Jedan je SOS trio koji nas spašava u gotovo svakoj situaciji, a stane u svaku torbu.

1. Teretana

Prije odlaska u teretanu nije potrebno puno razmišljati o stvarima koje će vam tamo zatrebati. Dobre tenisice, voda i ručnik ono su što će gotovo svatko staviti u sportsku torbu, no oni snalažljivi znaju da će ih trio koji čine četkica, pasta za zube i vodica za ispiranje poput Aquafresh paketa, spasiti u ključnim situacijama. Dok se znojite i uz to pokušavate izgledati atraktivno kako bi vam se u vježbanju pridružio neki zgodan frajer, bezbrižno ćete razmišljati kako bi bilo odlično da poslije završite na piću. Ako on nema imati hrabrosti pozvati vas, možda baš ovaj put to trebate učiniti vi jer znate da u torbi imate svoje superjunake. Tri minute u WC-u uz ovaj trio bit će vam dovoljno da se osvježite i pripremite za druženje.

2. Putovanje

Putovanja nas, osim nezaboravnih iskustava i upoznavanja s kulturama, često iznenade novim poznanstvima koja se kasnije mogu pretvoriti u prijateljstva za cijeli život ili pak ljubav. Nije tajna da lijep osmijeh privlači oboje, možda se upravo zbog toga žene u prosjeku smiju 62 puta na dan, a muškarci tek osam puta. Bilo da ste žena koja će se osmjehnuti svakomu ili muškarac koji svoje osmijehe čuva za one posebne, lijepi i zdravi zubi osvojit će svakoga.

Ako ste u uzbuđenju putovanja iz jednog grada u drugi zaboravili četkicu za zube, pastu za zube ili pak vodicu za ispiranje, samo jedan član tog fantastičnog ''trojca'' spašava u trenu. Ako ste samo ponijeli četkicu, a zaboravili pastu za zube, bit će to odličan način za upoznavanje novog prijatelja u hostelu ili ako je ipak cijeli trio pošao s vama na putovanje, možete spasiti nekoga u nevolji.

3. Blagdani

Obilje hrane i pića koje konzumiramo tijekom blagdana ne ide nam u korist kada dođe trenutak pozdravljanja s rodbinom. Ako se družanja ne odvijaju u vašem domaćinstvu, pobrinite se da cijela obitelj ima spas u torbi kada dođe taj trenutak. Ne odbijajte kolače od tetke, dajte si oduška jer znate kako uz sebe imate ako ništa drugo vodicu za ispiranje, dok pasta za zube poput one Aquafresh vraća svježinu i pritom 24 sata štiti od šećerne kiseline, ako četkate zube dva puta dnevno.