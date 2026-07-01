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Od danas vrijede nova pravila pri liječenju zuba: Evo što pacijenti moraju znati

Piše V. S., 01. srpnja 2026. @ 08:20 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Osigurane osobe i dalje imaju pravo na besplatnu sanaciju karijesa, pri čemu će stomatolozi koristiti nove materijale. Ova promjena rezultat je usklađivanja s propisima Europske unije.
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