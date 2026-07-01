Od danas vrijede nova pravila pri liječenju zuba: Evo što pacijenti moraju znati

Od danas, 1. srpnja, u hrvatskom sustavu dentalne zdravstvene zaštite na snagu stupaju značajne promjene. Kao zamjena za dentalni amalgam za sve kategorije osiguranih osoba, dodatno se uvode stakleno-ionomerni cementi i hibridni stakleno-ionomerni cementi.

Ova promjena rezultat je usklađivanja s propisima Europske unije s ciljem potpunog postupnog ukidanja upotrebe žive u dentalnoj medicini radi zaštite zdravlja pacijenata i okoliša.

Dentalni amalgam, u javnosti poznat kao crne plombe, od 1. srpnja prestaje biti standardni materijal za ispune na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Njegova upotreba postaje iznimka, a ne pravilo.

Amalgam se može koristiti samo u vrlo specifičnim kliničkim okolnostima kada doktor dentalne medicine procijeni da je to nužno zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta.

Umjesto amalgama, kao novi standardni materijal za ispune na teret HZZO-a uvode se:

stakleno-ionomerni cementi (GIC)

hibridni stakleno-ionomerni cementi.

Ti materijali postaju primarni izbor za sve kategorije osiguranih osoba.

Stručna javnost, uključujući Hrvatsku komoru dentalne medicine, ističe nekoliko prednosti tih materijala u kontekstu javnog zdravstva:

Kemijska povezanost: Vežu se izravno na tvrda zubna tkiva, što osigurava čvrstu vezu čak i u uvjetima prisutnosti vlage.

Biokompatibilnost: Materijali su sigurni za pacijenta i organizam ih dobro prihvaća.

Bioaktivnost: Imaju sposobnost otpuštanja fluora, čime pružaju dodatnu zaštitu od karijesa.

Jednostavnost: Proces rada s tim materijalima omogućuje njihovu široku i učinkovitu primjenu u modernoj dentalnoj praksi.

Što to znači za pacijente?

Pacijenti prelaze na estetski prihvatljivije bijele ispune umjesto dosadašnjih metalnih amalgama.

Sustav je prilagođen tako da osigurane osobe i dalje imaju pravo na besplatnu sanaciju karijesa, pri čemu će stomatolozi koristiti navedene nove materijale.

Iako je ovaj prijelaz usmjeren na modernizaciju skrbi, stomatolozi se pripremaju za prilagodbu novim protokolima rada. Preporučuje se da se za sve specifične zdravstvene indikacije ili pitanja o vrsti ispuna posavjetujete sa svojim izabranim doktorom dentalne medicine, koji će procijeniti najbolju metodu sanacije za vaše individualne potrebe.

Što pokriva HZZO?

Preko HZZO-a, bijele (kompozitne) plombe besplatne su isključivo za prednje zube (sjekutići i očnjaci) te za trudnice, rodilje i dojilje.

Za ostale zube i kategorije pacijenata standardni su materijal na teret HZZO-a spomenuti stakleno-ionomerni cementi, dok se kompozit nadoplaćuje.

Dakle, ako za bočni zub želite kompozitnu plombu koja ima bolja estetska i dugotrajnija svojstva, nju nadoplaćujete iz vlastitog džepa.

Budući da se cijene razlikuju ovisno o veličini plombe i specifičnom cjeniku ugovorene ordinacije, važno je napomenuti da iznos koji plaćate ovisi o razlici u cijeni između kompozita i materijala koji HZZO u potpunosti pokriva.