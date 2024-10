Tena je samo željela pomoć: "Bila sam toliko loše, mislila sam da me špijuniraju, da je svaka žarulja skrivena kamera"

Alarmantni su podaci iz Hrvatske koji kažu da je svaka četvrta mlada osoba u dobi od 16 godina razmišljala o tome da si naudi, a svaka deseta je rekla da je pokušala samoubojstvo.

Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Mladoj kreatorici digitalnog sadržajao Teni, bipolarni pormećaj je dijagnosticiran 2008. godine.

"Ja sam gasila struju u kući, mislila sam da me špijuniraju, da je svaka žarulja i svjetiljka, da je to zapravo unutra neka skrivena kamera i da se to negdje emitira i da će ukrast moju djecu, da će ih ubiti, jako grozne stvari", prepričala je svoje mučno iskustvo Tena Sakar Vukić.

"Bila sam toliko loše, bilo mi je potpuno svejedno kako se to zove, samo da počnem raditi na tom problemu i da se počnem bolje osjećati jer sam tad imala baš sudicidalne misli, pred 21. rođendan, to mi je bilo grozno razdoblje", rekla je Tena Sakar Vukić.

Kad učitelji u školama primijete problem, žele pomoći, ali se često ne osjećaju dovoljno kompetentno.

UNICEF i Hrvatski zavod za javno zdravstvo zato već neko vrijeme provode program edukacije školskih djelatnika.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.

