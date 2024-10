Preselili mu kuću u susjedno selo, a da nije ni znao: "Ni poštar me više ne može naći"

Đuro Kos iz Bukevja kod Svetog Ivana Zeline zapravo nije iz Bukevja, nego iz obližnjeg Lakteca. On će vam reći da je iz Bukevja, adresa Bukevje 30, da je 70-ih godina počeo graditi kuću u Bukevju, za koju su svi papiri, sve dozvole izdane za Bukevje, da se tu uselio 1993. i mirno živio na toj adresi sve do 2022. godine. Tada je htio sinu prijaviti prebivalište u toj njihovoj kući.

"'Ne može', rekli su mi u policiji. Vi uopće ne živite na toj adresi, nego na adresi Laktec 1a. Pokazao sam im osobnu iskaznicu na kojoj piše Bukevje 30, a službenica mi je zgrabila osobnu i prerezala je škarama", požalio nam se Đuro Kos.

Da tužim? Dobro, hoću!

Na njegovo neprihvaćanje trenutačne situacije u policiji su mu rekli da tuži. I gospodin Kos odlučio je tužiti - policiju.

"Tražio sam besplatnu pravnu pomoć, dobio sam nekog mladog vježbenika koji ni sam nije znao kako da mi pomogne i kako da se riješi moj problem", kaže nam Đuro Kos, koji je onda na svoju ruku sam išao tužiti na upravni sud policiju.

Trebao je biti saslušan u nekom trenutku, no došlo je do štrajka u sudstvu, pa se njegovo svjedočenje na sudu nije nikada realiziralo. Na kraju je dobio presudu u kojoj je stajalo da se tužba odbacuje, da adresa mora ostati i da mora platiti 180 eura sudskih troškova. To zadnje najteže mu je palo.

Vrhunac birokratskog cinizma

"Mi teško živimo, supruga mi je oboljela od raka, samo jedan njezin lijek košta 100 eura, pa odakle mi sada 180 eura da to platim?" pita se gospodin Kos. Navodi još neke probleme koje ima zbog nove adrese Laktec 1a: "Ne dolaze mi paketi i pisma, poštari u Laktecu traže moju adresu Laktec 1a, ali ja nisam ondje, ja sam u Bukevju."

Vrhunac birokratskog cinizma gospodin Kos doživio je na omotnici presude Upravnog suda.

"Presuda u kojoj mi kažu da ja živim na adresi Laktec 1a, a ne Bukovje, došla je u omotnici koja je bila adresirana na Đuro Kos, Bukovje 30."

Ne može podmiriti troškove

Zbog socijalne pomoći i banke promijenio je adresu, ali sada mu zbog tužbe upravnom sudu nad glavom vise troškovi suda koje ne može podmiriti.

Poslali smo upit u Grad Sveti Ivan Zelina vezano za slučaj gospodina Kosa i objašnjeno nam je da se ta administrativna promjena odigrala još 10. studenog 1999. godine odlukom Županijske skupštine Zagrebačke županije.

"Donijela je Odluku o izdvajanju dijela naselja Bukevja i dijela naselja Banja Sela te o njihovu pripajanju naselju Laktec. Navedena Odluka donesena je u skladu s tada važećim Zakonom o naseljima. Dakle, kuća gospodina Đure Kosa od 1999. godine, sukladno predmetnoj Odluci, nalazi se na području naselja Laktec", objasnio nam je Dragutin Mahnet, pročelnik Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća Grada Sveti Ivan Zelina.

To što je sve po zakonu slaba je utjeha Đuri Kosu, koji ima osjećaj da su njega Hrvatska i njezini zakoni iznevjerili kad su mu promijenili adresu na kojoj ga ni poštar više ne može pronaći.

