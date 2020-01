Na pitanje je li Milan Bandić postao "toksičan" partner za HDZ ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je kazao kako o tome treba propitivati donositelja odluka, odnosno Predsjedništvo HDZ-a, a on će svoj stav zadržati za sebe.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u utorak kako ima stav o partnerstvu HDZ-a sa strankom Milana Bandića, ali da će ga zadržati za sebe, dok je za svoje eventualne ambicije u zagrebačkom HDZ-u kazao da će ih izraziti kada budu definirani datumi unutarstranačkih izbora.

"Taj stav ću ostaviti za sebe i u konačnici za stranačku platformu onog trenutka kada budem na tu temu upitan", izjavio je Ćorić nakon dodjele ugovora za europsko sufinanciranje projekata za mjere prilagodne klimatskim promjenama.

O eventualnim ambicijama u zagrebačkom HDZ-u i Gradu Zagrebu Ćorić je kazao kako će ih izraziti kada se definiraju datumi izbora unutar HDZ-a.

"Ambicije po stranačkoj vertikali trebale bi biti izražene onog trenutka kada se definiraju datumi izbora u unutra HDZ-a. Ja sam duboko uvjeren i ne može me nitko razuvjeriti da je to najbolji trenutak za to. Sve ostalo HDZ-u ne donosi dobro", kazao je.

Ministar Ćorić opovrgnuo je medijske napise o poskupljenjima energenata. "Ja, kao i skupština Hrvatske elektroprivrede, o tome ne znam ništa. Ako će doći, ja o tome nisam informiran. Dakle, vjerojatno ne", kazao je Ćorić za poskupljenje električne energije.

Što se tiče cijene plina, dodao je kako se proteklih nekoliko godina išlo prema tome da cijene padnu te da u ovom trenutku ne vidi kao mogućnost kratkoročno povećanje cijena. (Hina)