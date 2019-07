Prije godinu i pol dana zapaljen je automobil člana Uprave Dinama Krešimira Antolića na zagrebačkim Vrbanima. Reporterka Josipa Krajinović o uhićenjima u velikoj policijskoj akciji kodnog imena Tebra, razgovarala je upravo s gospodinom Antolićem ekskluzivno u Dnevniku Nove TV.

Neslužbene informacije govore da je prvoosumnjičeni odgovoran za palež automobila. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o Tomislavu Sablji. kakve su vaše informacije, zašto ste Vi meta?

O samoj akciji i uhićenjima imam informacije samo iz medija, što smatram da je u redu i normalno u ovoj fazi postupka. U priopćenju policijskog USKOK-a piše da je za palež mog automobila bio odgovoran prvoosumnjičeni. Tko je prvoosumnjičeni ja ne znam. Zašto sam bio meta ja povezujem sa svojim poslom u Dinamu i prije toga u policiji.

Nema privatnih razloga za napad na vas?

Nema apsolutno nikakvih.

Zašto ima s poslom u Dinamu? O čemu je riječ i zašto ste Vi meta kao netko tko radi u Dinamu?

Pa dobro, ja sam i tad bio član Uprave Dinama. Znači, jedan od nekoliko ljudi koji upravljaju klubom. Tad je to bio treći čin jedne drame u kojoj je Dinamo bio jer je u kolovozu te iste godine pucano na Zdravka Mamića u BiH. To kazneno djelo na žalost još nije riješeno. U rujnu te iste godine je premlaćen naš tadašnji glavni trener. Ne znam da li je to riješeno ovom akcijom.

Nije obuhvaćeno ovom akcijom, ali kakve veze ovi uhićenici imaju s Dinamom i sa svim tim slučajevima?

Ja doista ne znam. Nemam te alate niti informacije da bih znao kakve konkretno oni veze imaju s Dinamom. Međutim, ne možemo gledati niti jedno od tih kaznenih djela van konteksta Dinama jer zajednički je nazivnik tim kaznenim djelima činjenica da smo sva trojica zaposlenici Dinama.

Zašto baš ovi ljudi i zašto su im cilj Dinamo i Dinamovi zaposlenici?

Ne znam. To je pitanje za njih.

Ali, Vi ste Predsjednici i premijeru slali pismo u kojem ste napisali da Vam se prijeti. Tko prijeti i zašto?

Pa dobro, mi smo to pismo poslali krajem ožujka ove godine.

Imali to veze s ovo akcijom? Povezujete li to jedno s drugim?

Ja to ne povezujem jer mislim – zbog načina na koji policija izvela uhićenja i zbog činjenice da se radi o opsežnom kriminalističkom istraživanju – da se radi o istraživanju koje je pokrenuto prije najmanje godinu dana. Znači, ono nema nikakve veze s pismima koje smo poslali. Međutim, činjenica je da su bojazni koje smo izrazili u tom pismu i ovim uhićenjima i planiranim napadom na bivšeg predsjednika Uprave i svim kaznenim djelima koja su počinjena na našu štetu dobile uporište u realnosti.

Mislite li da je sada problem riješen?

Mislim da problem nije riješen i mislim da i dalje živimo i radimo u jednom izvanrednom stanju jer, nemojmo zaboraviti, niti pucanje na Zdravka Mamića niti premlaćivanje našeg bivšeg glavnog trenera nije riješeno. Mi i dalje po gradu dobivamo različite prijetnje.

Od koga? Što se krije u pozadini?

Ja to ne znam. Niti mogu niti želim insinuirati. Bilo bi neozbiljno da ja sad imenom i prezimenom kažem tko stoji iza toga. Činjenica je da smo prije nepunih mjeseca dana ispred stadiona imali zapaljene svijeće i transparent "Sve ste bliži Mirogoju". Ja u ovom trenutku ne znam tko je to napravio i ne znam je li policija to riješila.

Jeste li išta od toga prijavili policiji, USKOK-u ili Državnom odvjetništvu?

Mi konkretna djela prijavljujemo policiji. Međutim, mi nismo istražitelji. Mi možemo upozoriti da smatramo da je naše poslovanje ili da su naši fizički integriteti ugroženi i možemo zaštiti naše ljude kroz pružanje osobne zaštite svakome od njih ili svakome od nas. Međutim, mi ne možemo insinuirati i mi ne možemo pretpostavljati. To je posao za neke druge.

