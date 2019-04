Komentari na vijest o novoj, dvanaestoj krivotvorenoj diplomi pokazali su da brojnima baš i ne smeta kad kao profesor radi netko tko je lažirao diplomu. Javilo se i nekoliko njegovih bivših učenika koji hvale njegov rad. Sve to podsjeća na onu ''on je krao, ali je i nama dao'' ili pak ''krade, ali barem nešto radi''...

Muškarac je s lažnom diplomom Fakulteta u Grazu čak 17 godina radio u dvije bjelovarske škole: Ekonomskoj i birotehničkoj školi te Medicinskoj školi i predavao povijest i latinski.

''Možda zna bolje educirati djecu nego oni s diplomom...'', jedan je od komenatra koji su osvanuli na Facebooku portala DNEVNIK.hr. Iako je bilo i onih koji su se usprotivili takvom stavu (koliko drugih s pravim diplomama nije dobilo priliku), većina je stala u obranu bjelovarskog lažnjaka.

Muškarac je, po saznanju, odmah dobio izvanredni otkaz, ali dosadašnja sudska praksa pokazuje da im plaću koju su dobivali i staž nitko neće dirati. U tom slučaju radi se o 17 godina plaće ili, posve ugrubo, o oko milijun i pol kuna.

Takvog čovjeka komentatori, među kojima ima i bivših učenika, nazivaju legendom i najboljim profesorom. ''Legenda koja je ljudima koji su pošteno završili svoje fakultete uzela radno mjesto!!!'' uzvratio je jedan. No nije naišao na podršku.

Nekima bolja lažna diploma nego ona iz Jugoslavije

Nizali su se komentari da se diže prašina bezveze, poslovično se napadaju novinari koji o tome pišu i poručuju: ''Ako je 17 godina radio, neka radi i dalje jer čovjek očito dobro radi svoj posao'', ili ''U 17 godina je dobrano stekao praksu pa mu diploma i ne treba'', ''Gospodin sigurno ima znanje'', ''Ne vidim zašto kvariti nešto što funkcionira''...

''Lažna ili ne, jedan od najboljih profesora, koji nas je učio i životu, a ne samo latinskom'', ''Profesor koji je bolji i koji zna više od pola profesora u Medicinskoj. Možete pričati što hoćete'', javili su nam se njegovi učenici. Jedan je bio osobito ogorčen, pa nepravdom naziva što se razotkrio krivotvoritelj jer je, piše on, ''profesor bio uvijek vedar, nasmijan i pokušao pozitivno djelovati na učenike i kolege''.

Požalio se da u četiri godine škole nije spoznao da profesori s pravim diplomama znaju raditi svoj posao i da su mu prenijeli dio svoga, kako kaže, navodnog znanja ''jer oni ipak imaju strašnu diplomu iz Jugoslavije''.

''Ja s pravom hodam okolo i niš..''

''Meni je tip predavao prije 10-12 godina i jedan je od najboljih profesora koje sam imao. I svi ga vole'', napisao je jedan. ''Ajd sad to sve lijepo napiši na latinskom. Zicer si to od njega naučio'', dobio je odgovor. ''Što je najbolje od svega, lik stvarno rastura latinski'', odgovorio je prvi. Možda se treba zapitati kako bi tek rasturao da ima diplomu. Pravu.

''Ja s pravom uporno hodam okolo i niš... Možda da si jednu falšu nabavim bi bolje prošlo'', bilo je i ogorčenih komentatora.

''Dajte pustite ljude na miru neka rade svoj posel, oni barem pošteno zarađuju svoju kunu. SVAŠTA...'', strši među komentarima onaj koji o krivotvorenoj diplomi piše da POŠTENO zarađuje.

Radio je posao koji nije trebao biti njegov

Muškarac koji je krivotvorio diplomu, dakle lažirao ispravu, dokument koji se dobije trudom i zalaganjem, lagao je, prevario je sustav. To ne znači da on ne zna latinski, da nije dobar čovjek, da nije pristojan, dobar prema kolegama i učenicima. To ne znači da nije dobro radio posao. Ali to znači da je radio posao koji nije trebao biti njegov. To znači da je zbog njega netko s pošteno zarađenom diplomom bio bez posla. To znači da je s djecom radio netko tko je lažirao diplomu i s tim živio punih 17 godina.

Da je bio zaposlen bez diplome, a pokazao se odličnim radnikom bilo bi lakše progutati nego ovo da je svjesno i namjerno odlučio posao dobiti na temelju - laži. Sapienti sat!