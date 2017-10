Predsjednik saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor Orsat Miljenić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio kako će povjerenstvo istraživati brojne sumnjive radnje u slučaju tog koncerna.

Rekli ste da će prvi na klupi za svjedoke biti Ivica Todorić - tko poslije njega?

To je moj prijedlog i plan, a povjerenstvo će odluke donositi većinom glasova. To je nešto što ću ja predložiti, a hoće li biti prihvaćeno ovisi o kolegama. Ono kako ja vidim, Todorić je konstanta, to je firma koju je on stvorio i sve je išlo preko njega i uskog kruga suradnika. Bitna je politika i ljudi koji su omogućavali na neki način, bilo okretanjem glave ili pomaganjem, nastanak jedne firme koja je u nekim segmentima postala veća od države.

To su i SDP-ove Vlade?

Sve vlade. Nemam nikakav problem da se čuje i zna ako je netko iz SDP-a radio nešto loše. Isto tako sam uvjeren da ni kolege iz HDZ-a neće imati problem s ljudima iz HDZ-a.

Znači li to da ćete možda zvati i Zorana Milanovića?

Ako bude takav prijedlog, zašto ne. Ako zovemo druge bivše premijere, a mislim da ih trebamo zvati da nam kažu što se u njihovo vrijeme događalo s Agrokorom i je li bilo poveznica između koncerna i Vlade, zašto ne bismo pozvali i Milanovića. Da, i on je na stolu, kao i bivši ministri financija, gospodarstva, ljudi koji su vodili privatizaciju, regulatori poput guvernera i ljudi iz HANFA-e, AZTN-a…

Hoćete li tražiti kaznenu odgovornost?

Ne vidim da bi povjerenstvo istraživalo kaznenu odgovornost. Mi u to ne smijemo ulaziti, to je posao DORH-a.

Koji je onda smisao povjerenstva?

Smisao je utvrditi političku odgovornost i ljudima pokazati što se zaista dogodilo. Moj prijedlog će biti da sva saslušanja budu potpuno javna. Svatko tko je nešto radio, ima pred narodom obvezu reći što je radio i zašto je radio. Neka ljudi procijene što je dobro, a što loše. Nakon toga ćemo donijeti određene zaključke koji bi trebali biti usmjereni da opet ne nastane takva situacija.

Koja su ključna pitanja na koje ćete tražiti odgovore?

Imate Agrokor kao privatnu kompaniju koja ima odnose s drugim privatnim trgovačkim društvima, bankama i tako dalje…S tim bi se trebali manje baviti, a više odnosom političke sfere i vidjeti je li omogućila, je li se okoristila, i je li sudjelovala u nastanku problema kojeg imamo danas. Trebamo se koncentrirati na vezu između politike i menadžmenta Agrokora.

Hoćete li tražiti odgovor na pitanje tko je pisao lex Agrokor?

Naši zadaci su određeni današnjom odlukom Sabora. Jedna od točaka govori i o pisanju zakona. Nije samo bitno tko ga je pisao, već i kako je nastao, kada se znalo za problem i jesu li se krediti davali u vrijeme kada se znalo za problem, jesu li krediti osigurani, pogoduje li se nekome zakonom….

I sami ste sjedili u Vladi, jeste li imali kakva saznanja da se nešto događa u Agrokoru? Je li vam savjest čista?

Da. Mi na Vladi nikada nismo razgovarali o tom pitanju. O tome sam imao mišljenje kao svaki građanin, ali nikad se u mom resoru to pitanje nije postavljalo.

Kako je moguće da u tom razdoblju nitko ništa nije znao?

Što?

Da se nešto događa u periodu vlade Zorana Milanovića…

Ja ne kažem da se ništa nije znalo, ja govorim za sebe. U mom resoru nije bilo nikakvih saznanja ni potrebe za time.

Hoćete li tražiti konkretna imena tko je pisao lex Agrokor i na što se novac trošio?

Koji dio novca?

Za konzultante.

Da, to je nešto što je u opisu onog zadatka kojeg nam je dao Sabor. Ja vam ne mogu reći što će povjerenstvo izglasati da se traži. Ja kao predsjednik mogu moderirati stvari, ali ne i odlučivati u ime povjerenstva. Mi smo kolegijalno tijelo i odlučuje većina.

Hoće li to onda biti gubitak vremena?

Neće, siguran sam da nitko od kolega koji tamo sjedi nema u interesu bilo što prikrivati. Ako i ima, neće se izložiti javnosti odbijanjem pozivanja bilo kojeg političara na svjedočenje, pribavljanjem bilo koje dokumentacije i informacije. Nemoguće je da bi netko danas u ovoj zemlji htio bilo što prikrivati. Idemo sve izvesti na čistac. Građani su ti koji će možda nažalost to sve platiti. Mi im moramo dati punu informaciju. Ljudi koji su sudjelovali, moraju doći i govoriti. Moj prijedlog je da krenemo s Todorićem.

Što ako neki koje odlučiti pozvati, završe u zatvoru?

Tu ne vidim neku zapreku. Te osobe su isto dostupne. Mogu biti dovedene i dati iskaz.

Možda ćete otići do Remetinca?

Očekujem da će se svi pozvani odazvati. Predviđene su neke kazne ako to ne naprave, ali nećemo doći do toga, to je sigurno. Ovo je jedna moralna obveza doći i govoriti istinu i sudjelovati u razotkrivanju nečega što je moglo sa sobom cijelu zemlju povući u lošem smjeru.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr