Buknule cijene nekretnina u okolici Zagreba: "Kupci više ne traže samo kvadrate, ovo je trend koji će se nastaviti"

Zbog rasta cijena nekretnina u Zagrebu, mnogi građani koji ih svojim primanjima ne mogu pratiti, odlučuju se preseliti na šire zagrebačko područje, tzv. zagrebački prsten. Međutim, ni tamo više nije povoljno kao što je bilo prije godinu dana kada smo pisali o četiri grada u zagrebačkom prstenu koji postaju meka za mlade obitelji, a za isti novac moglo se kupiti gotovo dvostruko više kvadrata nego u Zagrebu.

Danas je situacija znatno nepovoljnija, a cijene u okolici Zagreba približavaju se onima u Zagrebu.

"Cijene nekretnina u Zagrebu i okolici rastu kontinuirano već nekoliko godina, ali u posljednjih godinu dana rast je u okolnim gradovima bio čak i brži nego u samom Zagrebu pa je razlika u cijeni kvadrata između metropole i periferije sve manja. U drugom tromjesečju 2025. godine prosječna cijena stana u Zagrebu bila je oko 12 posto viša nego u istom razdoblju lani, dok su u široj zagrebačkoj regiji i okolnim gradovima cijene porasle za čak 18 posto", pojašnjava Martina Naletilić, stručnjakinja za nekretnine.

Martina Naletilić Foto: Sky nekretnine/Matija Vuri

Ipak, dodaje, kupci u okolici još uvijek mogu proći povoljnije: prosječne cijene stanova ondje su i do 20 posto niže nego u Zagrebu, uz znatno veći životni prostor.

"Zbog toga su okolni gradovi postali jedan od najdinamičnijih dijelova hrvatskog tržišta nekretnina – više se ne promatraju kao 'spavaonice', već kao destinacije za cjelovit život.

Kupci više ne traže samo kvadrate

U posljednjih godinu dana kupci pokazuju najveći interes za mjesta u neposrednoj okolici Zagreba – Velika Gorica, Zaprešić, Sveta Nedelja, Samobor, Dugo Selo i Ivanić-Grad. To su lokacije koje nude dobru prometnu povezanost sa Zagrebom, razvijenu infrastrukturu i mogućnost kvalitetnijeg života uz niže troškove nego u Zagrebu. Kupci u njima vide priliku da dobiju više kvadrata i komforniji životni prostor, a da pritom ostanu dovoljno blizu Zagrebu zbog posla i svakodnevnih obaveza", kaže Naletilić.

Kad je riječ o samoj potražnji, ona je podijeljena između dva trenda. U Zagrebu se najviše traže manji do srednje veliki stanovi (do 65 m²) u kvartovima s dobrom infrastrukturom i prometnim vezama.

U okolici Zagreba, pak, raste interes za obiteljskim kućama s okućnicom i novogradnjama koje nude veći prostor, mir i privatnost.

"Sve češće se traže kuće do otprilike 150 četvornih metara s dobrom energetskom učinkovitosti i modernim rješenjima. Ključni kriteriji su pristupačnost, funkcionalnost i prometna povezanost – kupci više ne traže samo kvadrate, nego cjelokupnu kvalitetu život", ističe Martina Naletilić.

Interes za mjesta udaljena do 60 minuta vožnje od Zagreba

Na pitanje hoće li oni građani kojima Zagreb postaje preskup seliti u još udaljenija mjesta, stručnjakinja za nekretnine kaže da će i dalje njihov izbor biti mjesta u krugu do 30 ili 60 minuta vožnje od Zagreba, gdje su cijene povoljnije, a kvaliteta života visoka.

"To su upravo gradovi poput Velike Gorice, Zaprešića, Dugog Sela i Ivanić-Grada. Očekujem da će se taj trend nastaviti iako razlika u cijeni nekretnina između Zagreba i okolnih mjesta postaje sve manja. No, standard života u tim gradovima kontinuirano raste. Dobra prometna povezanost i lokalna infrastruktura presudni su faktori pri odabiru", ističe stručnjakinja za nekretnine.