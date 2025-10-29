Obavijesti Foto Video Pretražite
Buknule cijene nekretnina u okolici Zagreba: "Kupci više ne traže samo kvadrate, ovo je trend koji će se nastaviti"

01. studenoga 2025. @ 11:38
Samobor
Samobor Foto: Getty Images
Cijene nekretnina u okolici Zagreba rastu puno brže nego u Zagrebu, ali još uvijek su povoljnije od metropole.
