Bio je ovo posebno tmuran siječanj, ali stižu dobre vijesti: Doznajte kada će cijelu zemlju obasjati sunce

Pozdravili smo se s uvijek predugim siječnjem. A ove godine je možda dojam tom beskrajnom trajanju dodatno pojačao i manjak sunca. Naime u gotovo svim krajevima smo imali manje sunčanih sati nego je to u jednom prosječnom siječnju uobičajeno. Otprilike 20-ak ispod prosjeka u unutrašnjosti te oko 50 manje na Jadranu, u Dalmaciji. Pri tom je polovica mjeseca u Osijeku i Zagrebu bila bez ijedne sunčeve zrake, u potpunom sivilu. Zato stižu lijepe vijesti, prvi dani veljače donose mnogo više sunca nego je bilo na početku godine. Bit ćemo pod utjecajem srednjoeuropske anticiklone, a samo u nedjelju će zbog približavanja slabe ciklone sa Sredozemlja na jugu ponegdje biti povećane naoblake i moguće malo kiše. Od ponedjeljka posvuda sunčano.



U skladu s tim, nedjeljno jutro uglavnom djelomice ili pretežno sunčano. Na kopnu mjestimice magla, češće na istoku, te malo više oblaka prolazno. Promjenjivije se očekuje prema otvorenom moru srednjeg Jadrana i na jugu gdje će biti moguća i poneka kap kiše. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, a južnije bura pa istočni vjetar i sredinom dana umjereno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -4 do nula, a na Jadranu većinom od 7 do 12 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj uglavnom prevladavati sunčano, bez vjetra te uz temperaturu sličnu onoj u subotu, većinom od 8 do 11 stupnjeva.



Djelomice ili pretežno sunčano očekuje i Slavoniju i Baranju. Nakon ponegdje i maglovitog jutra, poslijepodne sunčanije. Dnevna temperatura će biti od 6 do 10 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Na moru će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 5 do 10, pri čemu će manje hladno biti u Lici nego u Gorskom kotaru, a toplije uobičajeno na sjevernom Jadranu, unatoč buri. Ovdje se u najtoplijem dijelu dana očekuje 13 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji ipak promjenjivije nego drugdje u zemlji, čak je moguće i malo kiše, vjerojatnije prema otvorenom moru i na otocima. Prvo će puhati bura, pa istočni vjetar, a poslijepodne većinom umjereno jugo. Uz južinu, temperatura može i do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna u većini kopnenih krajeva će prevladavati sunčano. U ponedjeljak tek lokalno magla ili niski oblaci, ponovno više prema istoku zemlje. Vjetra baš neće biti, no bit će hladnije, osobito jutro sredinom tjedna, ali ovako sunčano vrijeme povoljno će utjecati na naše zdravlje i raspoloženje.



I na Jadranu će prevladavati sunčano, vrlo mala mogućnost još u noći na ponedjeljak i na početku tjedna za više oblaka na jugu. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita ponajprije na udare olujna bura. Slabjet će postupno u srijedu. Uz buru i na moru malo manje toplo, ali sunce i bura za Jadran znače i svih dana povoljne biometeorološke prilike.



Cijeli tjedan izgleda više-manje dobro, samo vrijeme za vikend još nije posve jasno, no to znači da još uvijek postoji šansa i da se lijepo zadrži dalje.

