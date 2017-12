Kraj ove godine posebno će pamtiti učenici zagrebačke srednje Prirodoslovne škole Vladimira Preloga koji su uz pomoć profesora i roditelja izveli mjuzikl "Tko pjeva zlo ne misli". I to s jednim ciljem - pomoći Jošku Martinecu koji boluje od leukemije.

Pjesmu za pjesmom, neumorno su izvodili učenici zagrebačke Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Ples i pjesma bili su dio humanitarnog mjuzikla nastalog prema tekstu poznatog filma "Tko pjeva zlo, ne misli".

Više od pedeset učenika i šest nastavnika škole ujedinili su se u jednom cilju - pomoći svojem prijatelju Jošku. U kolovozu mu je dijagnosticirana leukemija, a sada je krenuo na kemoterapiju.

''Bilo je prekrasno stvarno, hvala i učenicima i profesorima koji su to priredili, nemam riječi stvarno, prekrasno je bilo'', rekao je Joško.

Kako bi, barem financijski pomogli roditeljima, učenici su mjesecima pripremali mjuzikl. ''Osjećam se malo tužno jer je završila. Stvarno smo se jako dugo pripremali, stvarno je bila emotivna cijela ta svrha zbog koje smo sve to radili, vrijedno je bilo i sve te probe bile i sve to, stvarno je odlično'', rekla je učenika Ivana Mandir.

''Nismo znali kakav je to osjećaj sve do sada, malo su nas sada emocije preplavile na kraju i sve to, ali drago mi je da smo uspjeli pomoć nekome kome je to sada stvarno potrebno'', rekao je učenik Juraj Goraljevski.

Nakon mjuzikla, malo tko je mogao suzdržati suze. Učenici su zapjevali i himnu svoje škole, i prikladno zaplesali, a pridružio im se i Joško. Ovi srednjoškolci mogu biti ponosni. U jednoj su večeri za svojeg prijatelja uspjeli okupiti više od 500 ljudi u sportskoj dvorani svoje škole i prikupiti više od 60 tisuća kuna.

