Za 500 eura po osobi osumnjičeni su od početka listopada do kraja prosinca 2019. godine od granice s BiH do Slovenske granice prevezli 106 stranih državaljana.

Zbog krijumčarenja više od 100 ljudi USKOK i policija pokrenuli su istragu protiv 38-godišnjaka, 51-godišnjaka, 25-godišnjaka, 42-godišnjaka iz Hrvatske i 49-godišnjakinje iz Makedonije. Četvero ih je završilo u istražnom zatvoru, a policija jednog još traži.

Sumnjiče ih da su od početka listopada do kraja prosinca 2019. godine na području Zagreba i okolice za 500 i 1000 eura po osobi u 13 navrata organizirali prijevoz i smještaj ljudi od granice s BiH do Slovenije i dalje do Italije. Iz Hrvatske u Sloveniju prebacili su 106 stranih državljana, za što su primili najmanje 66.500 eura.

38-godišnjak je angažirao nepoznate osobe koje su strance prevozile do nedovršene sveučilišne bolnice u zagrebačkom naselju Blato ili do napuštenog skladišta u blizini mjesta Pojatno, u blizini jednog trgovačkog centra, a istovremeno su ostala trojica okrivljenika u osobnim vozilima vozila ispred njih u cilju uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji. Preuzimali su strance u napuštenom skladištu u neposrednoj blizini trgovačkog centra i prevozili ih do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice.

Osim toga, za 1000 eura po osobi od 29. listopada do 2. studenog 2019. organizirali su preuzimanje i smještaj za 12 stranih državljana koje je 49-godišnjakinja smjestila u hostel u Zagrebu. Njih je potom 38-godišnjak odvezao do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice kraj Bregane, a tamo ih je preuzeo nepoznati vodič i pješice, mimo graničnog prijelaza, preveo u Sloveniju. Za to je 38-godišnjak primio 6000 eura, 51-godišnjak 12.000 eura, a 49-godišnjakinja je primila neutvrđeni iznos.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.