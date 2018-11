"Djeca u pravilu nastaju, odrastaju i odgajaju se u emocionalnoj i fizičkoj zajednici muškarca i žene. Sabor u tom svjetlu treba donijeti odluku kada bude raspravljao o udomiteljstvu i o posvajanju", poručio je čelnik MOST-a Božo Petrov iz Splita.

Na pitanje znači li to da je protiv toga da se posvajanja djece omogući i istospolnim parovima, Petrov je rekao kako misli da je ovim odgovorom sve rekao. Dodao je kako je interes djece iznad svakog drugog interesa.

"Mislim da je dovoljna stigmatizacija to što djeca na kraju budu kod zamjenskih roditelja. Još onda dodatno ih stigmatizirati…. jer niti homoseksualni parovi nisu toliko prihvaćeni u društvu. Zamislite onda stigmatizaciju te djece. Da je tolika prihvaćenost u društvu, ne bi bilo potrebe za paradama", mišljenja je Petrov.

Most je prema posljednjem istraživanju Crobarometra na četvrtoj poziciji i uživa potporu od 6 posto birača, no posljednja dva mjeseca gubi poklonike. Petrov kaže da će se prava popularnost pokazati na izborima. "Kada dođu izbori vidjet će se pravo stanje, za Most ne treba brinuti", kazao je.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je pokrenulo postupak protiv premijera Plenkovića jer javnost i nadležna tijela prilikom imenovanja Igora Pokaza za veleposlanika u Velikoj Britaniji nije obavijestio da se radi o njegovu vjenčanom kumu. Pokrenut je postupak i protiv ministra Tomislava Ćorića.

Petrov je uvjeren da će Povjerenstvo u ovom slučaju napraviti sve kako treba. "Pozicija se ne smije koristiti kako bi se uhljebljivali vlastiti kadrovi. Mislim da će Povjerenstvo u tom slučaju napraviti kako treba i da neće biti političkih pritisaka", siguran je Petrov.