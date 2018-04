Tri dana nakon povijesnog samita, Sjeverna i Južna Koreja najavile su prve konkretne korake u poboljšanju odnosa. Seul je najavio uklanjanje stotina zvučnika kojima su širili propagandu, a Pjongjang usklađivanje vremena. Posljednje tri godine sjever je imao vlastitu vremensku zonu.

Čelnici Sjeverne i Južne Koreje dokazuju da misle ozbiljno. Već je i povijesni susret poboljšao odnose, a sada se kreće s konkretnim mjerama.

"Vrhovni vođa je rekao da je bilo bolno gledati dva sata koji pokazuju vrijeme u Pjongjangu i Seulu kako vise na zidu za vrijeme summita. Odmah je predložio poravnavanje vremena u Sjevernoj i Južnoj Koreji", rekao je voditelj sjevernokorejske televizije.

Pjongjang je posljednje tri godine imao vlastitu vremensku zonu. 2015. pomaknuli su sat za 30 minuta obilježavajući 70-tu godišnjicu oslobođenja Koreje od japanske okupacije. Sada se vraćaju istom vremenu koje ima južni susjed. I Seul najavljuje svoju prvu prijateljsku gestu.

"Od prvog svibnja naša će vojska početi s uklanjanjem antisjevernokorejskih zvučnika za propagandu. Dio je to mjera iz "Deklaracije mira, prosperiteta i ujedinjena Korejskog poluotoka" kojima ispunjavamo obećanje o prestanku svih neprijateljskih aktivnosti'', rekao je Choi Hyun-Soo u ime južnokorejskog Ministarstva obrane.

Zvučnici koji su emitirali pop glazbu, intervjue s prebjezima i emisije u kojima se ismijavalo sjevernokorejske vođe, na granicu su postavljeni 2016-te. Uoči nedavnog samita su ugašeni, a sada će biti i potpuno uklonjeni.

"Kroz Deklaraciju učiniti ovo nepovratnim povijesnim trenutkom za mir i prosperitet korejskog poluotoka. No, to je samo prvi korak. To je početak'', rekao je južnokorejski predsjednik, Moon Jae-in.

Očekivanja su velika, ali uz opravdanu sumnjičavost oko stvarnih namjera sjevernokorejskog vođe. Nakon susreta s predsjednikom Južne Koreje, čeka ga još jedan povijesni susret. Onaj s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom. Taj sastanak bi se trebao održati za tri do četiri tjedna.

