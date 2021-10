Osim velikog popusta od 40% na sve sobne biljke, kupci će za vrijeme trajanja popusta za sve kupovine iznad 300,00 kn dobiti i poklon majicu koju ćete, vjerujemo, nositi u svaki sljedeći plant shopping.

Vrtni centar Flora otvara svoj novi, veći i bolji vrtni centar na novoj lokaciji – IV Resnik 30 u Zagrebu (Čulinečka jug) i to u petak 8.10.2021. uz čak 40% popusta na SVE sobne biljke.



Po prvi put ikad Flora će svoje kupce častiti s 40% popusta čak pet dana za redom – od 8.10.2021. do 13.10.2021.! Bile one cvatuće ili zelene, velike ili male, bodljikave ili lisnate, popust se jednako primjenjuje na sve sobne biljke.

Uz već poznatu ponudu raznovrsnih biljaka za entuzijastične amatere, strastvene kolekcionare i ostale ljubitelje zelenih cimera, u Flori vas čeka i ogromna ponuda vanjskih biljaka, ukrasnih tegli, vrtne opreme te ostalog popratnog materijala poput supstrata, gnojiva i zaštite protiv nametnika.

A sve vaše nove prekrasne biljke zaslužuju i jednako lijepe tegle koje će se savršeno uklopiti u vaše nove interijere i eksterijere. Tegle raznih uzoraka, materijala i dimenzija dočekat će vas u punom sjaju, spremne za najbolje kombinacije.



Moramo spomenuti i odjel vanjskog bilja koji je trenutno u izradi, ali je duplo veći nego prije što znači da će ponuda vanjskih biljaka biti bolja i veća nego ikada – vrijeme je da probudite vrtlara u sebi.

PR Foto: PR

Vrtni centar Flora čeka vas na adresi IV Resnik 30 svakim danom od ponedjeljka do subote, od 8:00 do 20:00 sati – vidimo se! #vrtnicentarflora #budisamsvojvrtlar #samojošjednu