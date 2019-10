Drvo mnogi koriste za grijanje u hladnim danima. Što temperature više padaju, drvo za ogrjev je skuplje. Skuplji je i plin. U odnosu na lani 6,9 posto, a ni struja nije isplativo rješenje. Pred nama je možda i najskuplja sezona grijanja.

Drva za ogrjev najtraženija su roba u Lici. "Cijene su preko 300 kuna. Od 300 do 330", otkriva lugar Mate Oštrović. Ličani se već ovih dana bude na 2 do 3 stupnja, temperatura će samo padati, a troškovi su veliki.

"Skupa su drva. 300 kuna metar, to je puno", kazala je Eva iz Široke Kule. "Oko 10 tisuća kuna mi treba", dodaje Kristijan iz Otočca, a toliko treba, i Stjepanu iz Pazarišta.

U Zagrebu se većina građana grije na plin ili toplanu, no i ovdje se sve više onih koji žive u kućama - okreće drvima. "Grijem se tako zato jer je najzdravije i najmanje me košta. Oko 3200 kuna i grijem se da hodam takoreći napola gol po kući", kazao je Petar iz Zagreba.

A tko u kući ili stanu ima bojler, prije početka sezone trebao bi ga i servisirati. Tu će obvezu platiti od 500 do 600 kuna. Zanemarivanje može biti kobno. "Posljedice one neželjene, a to je da može biti trovanja i naravno da usred zime ostanete bez grijanja", objašnjava Tihomir Mihalić, serviser i plinoinstalater.

U zadnje četiri godine samo u Zagrebu zabilježena su 32 slučaja trovanja. Osam osoba je smrtno stradalo. "Od 10 trovanja, devet se događa u stanovima u najmu. Tu posebno apeliram na vlasnike stanova. Najmoprimci koji dolaze su obično izvan Zagreba koji nemaju kulturu uporabe plina", smatra Dubravko Duvančić iz grupacije distributera i opskrbljivača energijom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Plin poskupio 6,9 posto u travnju

Plin je u travnju poskupio 6,9 posto. Računi bi ove sezone mogli biti veći za 275 kuna. "Ne treba razmišljati o novim poskupljenjima plina ako nešto dramatično ne promijeni na tržištu. U ovom trenutku nemamo takve najave", kazao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

U Dalmaciji se pak 70 posto građana grije na struju. "Gledajući prosječno stanove od 60 kvadrata, njima će mjesečno oko 300-320 kuna biti samo računi za grijanje", objašnjava Nenad Kurtović iz Udruge potrošač Split.

Jeftinog grijanja nema. Zato jedni za račune štede unaprijed, a drugi griju samo kad je nužno. "S vremenom već znam kako što, kakav je dijagram ljetni, zimski...", kazao je Nino iz Zagreba. "Ne grijem cijeli dan, po noći apsolutno ne grijem", dodaje Mirjana.

I dok cijene energenata rastu, a plaće i mirovine ne, čak svaki 10. Hrvat nema novca za adekvatno grijanje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr