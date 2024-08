Časnik Oružanih snaga optužen zbog zlouporabe položaja i ovlasti

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1982.) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Optužnicom se okrivljenik tereti da je, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. kolovoza 2023. u Doljanima, kao zapovjednik Podsredišta za skladištenje materijalne imovine Doljani, u sastavu Bojne za opskrbu Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga Republike Hrvatske, u nakani da se znatno nepripadno materijalno okoristi, nalagao podređenim djelatnim vojnim osobama da u izvješća i popise djelatnika angažiranih na zadaćama održavanja i uništavanja ubojnih sredstava upisuju da je i on obavljao te poslove i da je time ostvario pravo na dodatak na plaću, iako to nije bila istina. Potom je okrivljenik navedena izvješća i popise vlastoručno potpisivao i ovjeravao, na temelju čega mu je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske neosnovano isplatilo 259 dnevnih pirotehničkih dodataka u bruto iznosu od 15.042,28 eura, za koji iznos je oštećena Republika Hrvatska.

Nadalje je okrivljenik, u istom svojstvu, od travnja 2021. do kraja prosinca 2022. godine u Daruvaru i drugim mjestima u Hrvatskoj, s ciljem da se nepripadno materijalno okoristi nalagao podređenim djelatnim vojnim osobama i zaposlenicima Podsredišta da za vrijeme radnog vremena obavljaju građevinske i druge radove na izgradnji njegove kuće, da službenim vozilima prevoze građevinski materijal na gradilište te da prilikom izvođenja radova koriste strojeve u vlasništvu vojske. Oni su, postupajući po okrivljenikovom nalogu, obavili radove na njegovoj kući u trajanju od najmanje 795 radnih sati, za što im je MORH isplatio najmanje 10.311,15 eura. Osim toga su službenim teretnim vozilima vojske odlazili po građevinski materijal u trgovine u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Daruvaru te ga dovozili na gradilište, za što su koristili gorivo kupljeno sredstvima MORH-a u iznosu od najmanje 389,53 eura. Na opisani način Republika Hrvatska oštećena je za najmanje 10.700,68 eura.

Pročitajte i ovo Koncert Thompsona VIDEO Damir ponosno pred kamerama Dnevnika Nove TV digao desnicu: "Za dom!"

Također je okrivljenik, u istom svojstvu, od 4. do 6. kolovoza 2021. u Doljanima i Batinjanima, nakon što je proveden postupak spaljivanja otpisanog streljiva, u nakani da se nepripadno materijalno okoristi prodao otpadni mesing trgovačkom društvu ovlaštenom za otkup sekundarnih sirovina za ukupno 1.480,40 eura i zadržao taj novac za sebe, čime je za navedeni iznos oštetio Republiku Hrvatsku.

Pročitajte i ovo Oprez Slavonka (65) počela čistiti kuću, šokirala se onime što je pronašla: Odmah nazvala policiju

Pročitajte i ovo konstruira zavjeru zapadnog svijeta Ovaj muškarac radikalizirao je 19-godišnjeg terorista: Na društvenim mrežama prate ga deseci tisuća ljudi