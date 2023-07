Butković: "Premijer se činio iznenađen kada je doznao za problem u HEP-u"

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković izjavio je da je za rasprodaju HEP-ova plina otkupljenog od Ine saznao od ministra gospodarstva Davora Filipovića 30. lipnja te da je isti dan o tome izviješten premijer Andrej Plenković, koji je naložio ukidanje uredbe o otkupu domaćeg plina od Ine.

"U petak 30. lipnja imali smo sastanak u ministarstvu gospodarstva i tada je ministar gospodarstva mene upoznao s time. Tada sam vidio da postoji problem s viškovima plina i činjenicom da se nešto prodaje po, pod navodnicima, smiješnim cijenama", izjavio je Butković u saboru.

Nastavio je da je tada rekao ministru gospodarstva da ode do predsjednika Vlade.

On je to i učinio. Nakon što se premijer vratio s Europskoga vijeća, otišao je kod premijera i s time ga upoznao. Nakon toga smo se sastali i vidjeli što je i išli u izmjenu uredbe prema kojoj HEP više nema obvezu otkupljivati Inine viškove plina, rekao je Butković.

Na pitanje kako to da premijer tvrdi da do 30. lipnja nije bio informiran, a dokumenti objavljeni u današnjem Nacionalu to demantiraju, odgovorio je da ne bi špekulirao o tome što pojedini mediji tome pišu i govore.

Mene je 30. lipnja obavijestio ministar Filipović i istog dana on je obavijestio premijera. Čim je premijer obaviješten, Vlada je izmijenila uredbu, kaže Butković.

Upitan kako objašnjava mailove koje je, kako piše Nacional, HEP slao ministarstvu gospodarstva i na znanje premijeru i u kojima četiri puta upozorava na problem i to prije 30. lipnja, odgovorio je da "ne može tumačiti mailove" te ponovio da je za problem saznao 30. lipnja ujutro.

"Nakon što je ministar gospodarstva upoznao ujutro mene, predsjednik (vlade, op. ur.) se vratio popodne i sazvali smo uži gospodarski tim vlade uključujući Barbarića iz HEP-a", kaže Butković.

Kaže da "nije čuo" kako je predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić prije toga četiri puta obavijestio ministarstvo gospodarstva i premijera o tome što se događa s prodajom otkupljenog Ininog plina. "Ne, ja to nisam čuo i to meni gospodin Barbarić uopće nije rekao", ustvrdio je.

Iznenađeni Plenković tražio izmjenu uredbe

Upitan je li premijer Plenković bio iznenađen kad je doznao za problem, odgovorio je da je premijer odmah sazvao sastanak.

"Činio mi se iznenađen i tražio da se uredbe odmah mijenjaju", rekao je. Kaže da će sve biti poznato nakon izvješća HROTE-a, HERE i drugih uključenih u slučaj te će nakon toga biti donesena "politička i svaka druga odluka".

"Čekamo očitovanje regulatornih tijela - HERA-e, HROTE-a, HEP-a i ministarstva gospodarstva i kroz dan, dva će se znati sve i vidjet ćemo tko je znao, tko nije znao i sve detalje", kaže Butković.

"Nitko ne bježi od odgovornosti - ni političke ni svake druge, sve ćemo analizirati i na vrijeme donijeti političke odluke", istaknuo je.

Dodao je da nije čitao današnji Nacional te da ne može govoriti u ime HEP-a o njegovim dopisima. Uputio je novinare na upravu HEP-a.

Tjednik Nacional objavio je danas dokumente prema kojima je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić četiri puta prije lipnja upozoravao ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića da se hitno nešto poduzme jer će doći do ogromne financijske štete za HEP zbog gubitaka u prodaji viškova otkupljenog plina od Ine.

Prema Nacionalu, dopisi su na znanje osobno slani i predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću te taj tjednik zaključuje kako je jasno da su premijer i ministar gospodarstva trebali znati što sukrajinukrajine događa. Podsjeća pritom na prošlotjedne izjave Filipovića i Plenkovića da su za problem saznali tek 30. lipnja.

Dopisi su prema nacionalu stizali u Ministarstvo gospodarstva i u Ured premijera 27. siječnja, zatim je išla požurnica 1. veljače, te još dva dopisa 13. veljače, i 27. ožujka.

Barbarić u dopisima koje je objavio Nacional, traži od ministra da žurno spriječi gubitke HEP-a zbog nužne prodaje viškova plina koje po cijenama "mogu biti znatno niže od nabavnih". Upozorio je da bi HEP zbog toga mogao biti u gubitku čak 200 milijuna eura.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Hrvatska FOTO "Želite li se Vi voziti zajedno s nama?": Ovako izgleda vozni park saniteta Zadarske županije