U srijedu je velik dan za Hrvatsku. Ministar Oleg Butković prokomentirao je u Dnevniku Nove TV kako teku pripreme za Pelješki most, ali se osvrnuo i na neke tekuće političke probleme.

Hoće li u srijedu preko Pelješkog mosta prvi premijer Andrej Plenković ili on, ministar prometa Oleg Butković kazao je kako u srijedu nije svečano otvaranje mosta, već obilazak radova. ''Bit će premijer, direktor Hrvatskih cesta, premijer i najvjerojatnije župan. Spajanje hrvatskog teritorija nakon više od 300 godina, Pelješki most, ide svome kraju'', rekao je Butković.

Kazao je da će most biti sredinom veljače gotov. ''Imat će uporabnu dozvolu sredinom ožujka, pristupne ceste idu svome kraju. U lipnju sljedeće godine prije turističke sezone otvorit ćemo i most i pristupnu točku'', pojasnio je. Iako kaže da će to biti tako, ističe kako nema garancije. ''Gledajte, nema nikad garancije, ali uvijek su moguće više sile. Nadam se da do njih neće doći'', smatra Butković.

Što se beskontaktnih naplata na autocesti tiče, Butković kaže da je to jedan od udarnih programa koji je dobio zeleno svjetlo. ''Vrijednost mu je 550 milijuna kuna. Neće više biti rampi, neće biti gužvi i svaki građanin će imati svoj račun. Zbog stranaca ćemo morati mijenjati regulativu. Jer nema rampi, teže ćemo vršiti kontrolu na autocestama'', pojašnjava Butković i dodaje, ako sve bude po planu, projekt će zaživjeti 1.1.2023. godine.

''Vjerojatno neće policija biti nadležna, već Hrvatske autoceste'', rekao je Butković u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović u Dnevniku Nove TV.

Što se pruge Križevci-Dugo Selo tiče, Butković je rekao da se mogu pohvaliti oko investicije od oko 25 milijardi kuna i da, kako kaže, uglavnom sve ide jako dobro. ''Ali ima i onih gdje su problemi. Jedna od tih je ta pruga, ali činimo sve da se ne raskine ugovor, rekao je Butković. Da do toga ipak dođe, Butković je kazao da bi prvenstveno bilo problema za njih, a bilo bi i još veće kašnjenje. Napominje kako su špekulacije da će doći do povlačenja novca netočne.

Oko mogućeg prelaska dijela članova Domovinskog pokreta u HDZ, Butković kaže da se time ne zamara. ''To je unutarnja stvar Domovinskog pokreta. Činjenica je da je DP-u jedini cilkj bio umanjiti šanse HDZ-u na predsjedničkim izborima, kao i na parlamentarnim, a i lokalnim. Retorika im nije bila afirmativna, ne samo prema HDZ-u nego općenito.

Bi li prihvatili članove koji bi se možda htjeli vratiti u HDZ, Butković pojašnjava da postoji cijela procedura oko toga. ''Nismo o tome razgovarali. Postoji utvrđena procedura, ne treba trošiti vrijeme na to. HDZ ima stabilnu većinu. Domovinski pokret neka se bavi sam sa sobom'', rekao je Butković.

Rekao je i da ne prati Mamićev utjecaj na HNS. ''Vidio sam nešto u medijima. Politika se ne bavi nogometnim savezom. Mi o tome u HDZ-u nismo raspravljali'', rekao je Butković.

