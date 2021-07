Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a održali su zajedničku sjednicu nakon koje je predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković u izjavi za medije kazao da su zadovoljni rejtingom stranke nakon prve godine novog mandata, a najavio je i konačno otvaranje Pelješkog mosta u srijedu.

''Nakon otvaranja istarskog ipsilona sutra je i spajanje zadnjeg elementa konstrukcije Pelješkog mosta, to nije otvaranje, to je trenutak koji simbolizira spajanje juga Hrvatske s ostatkom zemlje'', rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.







Podsjetio je da će Hrvatska time riješiti pitanje staro više od 300 godina, a osvrnuo se i na nagađanja tko će sve biti pozvan: ''Kad bude otvaranje bit će pozvani svi, nek’ se ovi grintavci ne sekiraju''.



Svečanost spajanja Pelješkog mosta u njegovoj punoj duljini od 2,4 kilometra održat će se u srijedu, 28. srpnja u večernjim satima. Podizanjem zadnjeg 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješki most bit će u potpunosti spojen od Komarne do Brijeste te će označiti dugo očekivano povezivanje teritorija Republike Hrvatske.

Središnja svečanost održat će se u večernjim satima između 23.00 i 24.00 sata u srijedu, 28. srpnja na gradilištu Pelješkog mosta, strana Brijesta.

Plenković je komentirao i proslavu Oluje kazavši da ove godine na obilježavanju neće biti svi članovi Vlade. Prošle godine je bila 25. obljetnica, na kojoj je bio i predstavnik SDSS-a Boris Milošević te je poruka poslana, ustvrdio je predsjednik HDZ-a.

A kada je riječ o cijepljenju protiv koronavirusa, premijer je rekao da su mu jednako važni i oni koji su se cijepili i oni koji nisu te je komentirao i zbivanja u Domovinskom pokretu (DP): ''Ako je osobni problem, neka se riješi, ako je zdravstveni da se riješi, ako je umor da se odmori. Hoćemo li posegnuti za nekim da podebljamo većinu? HDZ s tim neće ništa, HDZ ima parlamentarnu većinu s kojom odlično funkcionira i tako će ostati do kraja … Cijela ta oporba je poodbijala dijalog s Vladom. Ja ne zovem dva puta nikoga''.