Gošća Dnevnika Nove TV bila je predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih. S njom je razgovarao Mislav Bago.

Možemo li u ovom trenutku u postocima procijeniti kolike su šanse da Milan Bandić progura proračun?

Ovisi o tome koga pitate. Bez obzira što gospodin Mikulić tvrdi da ta većina postoji, zapravo bi bilo dobro postaviti si pitanje odakle gospodinu Mikuliću ta informacija, s obzirom da znamo da proračun donosi gradonačelnik, a ne donosi ga Gradska skupština. Partneri smo kao bili i mi i takve informacije nikad nismo dobivali, ne samo te nego i niz ostalih i zbog toga baš nismo bili skloni dizati ruke za svaku stvar.

Gdje vidite u ovom trenutku prostor, gdje može Bandić prikupiti ta tri glasa?

Među onima koji su to činili i do sada.

HSLS?

HSLS je to do sada činio svaki put kad bi Neovisni za Hrvatsku uskratili svoju ruku. Dakako, lakše je to činiti mimo svjetla reflektora, dakle da ostanu oporba, a da zapravo poklone svoj glas jer kao što znate i to je prošlo mimo medija. Mediji nisu nikad o tome ništa govorili.

Da li mislite da će premijer Plenković svoje partnere na nacionalnoj razini, a to je HSLS i HNS, natjerati da svoje zastupnike privole da glasuju za proračun?

Gospodin Plenković je do sada jasno pokazao da mu je modus operandi isti kao i kod gospodina Bandića. To on radi malo finije, na onaj briselski način, recimo da je imao drugu školu. Gospodin Bandić to radi otvoreno, svim mogućim sredstvima, no gospodinu Plenkoviću itekako je stalo da ne dođe do izbora u Gradu Zagrebu, a na kraju krajeva HDZ onda mora otići na neke izbore.

Što mislite. boje li se izbora?

Oni tvrde da se ne boje, da su njihove šanse jako velike, da imaju sigurno visoki postotak, to im potvrđuju i ankete u koje apsolutno ne vjerujem. Međutim, svaki izbori su najbolja anketa, neka izađu na izbore, neka pokažu.

I vi ste bili s Milanom Bandićem godinu i pol. Vama tada ništa nije smetalo, vi ste i svoje ljude utovarili u gradsku vlast i sve to fino. Sad bi vi izašli van, a vaši ljudi kao gospođa Lederer da ostane kao gradska ministrica za kulturu.

Jedno je pitanje ovo što ste mi prvo rekli, a drugo je pitanje o gospođi Lederer.

To je isto.

Vama može biti isto, možemo i vi i ja intimno misliti što želimo, međutim stvari nisu iste. Dakle Neovisni za Hrvatsku su inzistirali na tome da u Gradsku skupštinu kao većina uđu isključivo putem sporazuma o programskoj suradnji. To je sporazum koji smo mi osobno napisali, na kojem smo osobno inzistirali, koji govori isključivo o 17 projekata i uključuje ono što je možda najvažnije, treću točku sporazuma koja piše da si svaka stranka zadržava pravo da vodi politiku onako kako ona to hoće.

Ali ne možete vi otići od Bandića, a vaši ljudi da sjede i budu njegovi suradnici u Poglavarstvu. To ne postoji, to je kao da je Božo Petrov bio predsjednik Sabora, a Most izašao iz koalicije.

Kako je gospođa Ledere ušla u ured?

Zato što je vaša članica.

Pitam vas kako je ušla u ured?

Pa ušla je po dogovoru vas i Milana Bandića.

Ne, ušla je preko natječaja na koji ste se i vi mogli javiti. Možda ste baš gospodinu Bandiću simpatični pa biste i vi danas bili u Uredu za kulturu.

Hvala, ne bih to bio.

Dakle gđa. Lederer je bila na natječaju uz druge kandidatkinje, imala je najbolje bodovanje na tom testiranju. Ukoliko gospodin gradonačelnik smatra da je to politički dogovor onda neka on to objašnjava javnosti. Gospođa Lederer se javila kao poznata osoba iz područja kulture, nije od jučer tu.

Vi želite uvjeriti javnost da bi ona bila pročelnica za kulturu i da nije vaša članica?

Ona bi se zaista na taj natječaj svejedno javila, ja to tvrdim. Druge fotelje o kojima govorite proizlaze iz same činjenice da smo činili skuštinsku većinu. Dakle, jeste se pitali to isto pitanje onda u nekim drugim skupštinskim sazivima kada je potpuno normalno, evo ja sam predsjednica Odbora za obrazovanje. Pa to sam zbog toga jer sam činila dio većine.

Govorimo o mjestima koja popunjava većina.

I to je tako bilo u svim sazivima, međutim kao što znate mi smo raskinuli svoju suradnju, Bandić je učinio ono što je mogao, znači sa svojim drugim aktom povukao je i ukinuo sva ta naša mjesta, mi ih više nemamo. Ali to govori o našoj spremnosti, da smo za razliku od onih koji će napraviti apsolutno sve, pa i prevariti svoje birače od Sabora do Skupštine, govorimo o potpuno istom profilu političara.

Kad smo kod prevara birača, jeste li vi prevarili svoje?

Čime?

Pa izabrani ste na listi HDZ-a za Hrvatski sabor. Mislite li da bi ikada bili u Hrvatskom saboru da niste bili na listi HDZ-a?

To vam ja ne mogu govoriti jer to ne možete znati niti vi niti ja. Ali je činjenica da sam donijela glasova koliko sam donijela, da sam ostala vjerna programu za koji sam se zalagala u svojoj kampanji i također, ako se Plenković ima potrebu od mene u tom smislu ograđivati i ako vi imate s tim problem, neka se tako isto gospodin Plenković ogradi i od tih glasova. Ne samo što je mene doveo na tu listu, nego i od tih glasova.

Sasvim je jesano da ste išli na izbore kao nezavisna lista da ne biste sigurno ušli u Sabor. Išli ste sa brendom HDZ-a i sad pričate o nekakvoj prevari. Pa vi ste prevarili u konačnici ljude u HDZ-u koji su glasali za vas.

Jeste sigurni? A kad sam samostalno izašla na zagrebačke izbore?

Ja govorim o nacionalnoj razini.

Ne, ja sam dobila 12.000 glasova, a na lokalnima samo par mjeseci nakon toga 37.000 glasova. Bez HDZ-a. Ja sam svoju anketu već provela.

Znači, vi i dalje priželjkujete izbore?

Apsolutno. Ja priželjkujem izbore i za Gradsku skupštinu i parlamentarne izbore, i uvjerena sam da ćemo i gospodin Hasanbegović i gospodin Glasnović i ja osobno dobiti još više glasova nego na listi HDZ-a.

Da li mislite da Milan Bandić, ako bude imao većinu, da će ići na izbore i za gradonačelnika i za gradsku skupštinu, da će on to sve sam rasturiti?

On se služi svime i svačime, dakle njemu je glavno da sebe prikaže kao pobjednika, sve je moguće. Ali do ove situacije ne bi došlo uz pomoć oporbe, do pitanja Bandića došlo je isključivo zbog Neovisnih za Hrvatsku.