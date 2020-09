Nema ravnatelja koji nije zabrinut, ali i učitelje muči još niz otvorenih pitanja, prije svega kako se prebaciti na online nastavu, zatreba li. S druge strane, osnivače škola brine koliko proračuni mogu izdržati rastezanje ako situacija s koronom potraje. Troškovi su sada skočili.

Svim ravnateljima nad glavom je isto pitanje, kako se što brže presložiti ako virus probije u školu?

"Brine me, naravno. Koga ne bi brinulo kada su u pitanju zdravlje učenika i zaposlenika“, kaže Tihomir Engelsfeld, ravnatelj V. gimnazije. Učitelji pušu i na hladno pa se već pripremaju i za online nastavu.

"Puno toga na papiru djeluje jako ostvarivo, jako izvedivo. Ali, mi se suočavamo s nekim potpuno drugačijim situacijama od onoga što piše“, kaže Maja Milek, nastavnica engleskoga jezika.

Raditi online zahtjevnije predmete nije lako. Pokazalo je to iskustvo s proljeća. "Pogotovo meni kao matematičaru ispravljati ispite matematičke preko ekrana. Bio sam dobio užasne glavobolje i slično. Sigurno da to iziskuje puno više vremena“, kaže profesor matematike Krešimir Vučić.

Upravo na to upozoravaju i u sindikatu Preporod. "Nastavnici vrlo često će raditi dvostruku posao, za plaću koja će možda biti manja od postojeće. Uz veliku mogućnost da ako nemaju sreće još dobiju i opaku bolest“, smatra Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

Bolest je stala na put i produženom boravku. Kapaciteti škola su se rastegnuli do kraja kako bi se osigurali. Jer to je roditeljima vrlo bitna stavka.

"Upisali smo ove godine i boravak. Budući da suprug i ja radimo, to je odlično rješenje“, kaže Jasmina Pecotić iz Samobora.

"Boravak je dobar jer se tu djeca druže. Ovo vrijeme su bili doma, sami“, kaže Ivan iz Samobora.

Da bi se to izvelo i poštovalo distancu, u Zagrebu će se u tu svrhu koristiti i dvorane. Dodatno se i zapošljavalo.

"Mi imamo negdje oko 60 novih učiteljica u produženom boravku, a sukladno zaštiti od COVID-a 19“, kaže Ivica Lovrić, pročelnik gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

Ravnatelji su očajni kada je u pitanju nedostatak spremačica. Stari problem koji se krpao sad je vrlo teško ignorirati. "Fali spremačica, fali domara. Škola je tek sređena i sigurno da bi nam dobro došlo još osoblja, a nedavno nam je jedna spremačica otišla u mirovinu. Tražili smo novo radno mjesto, dobili smo pola radnog vremena“, rekao je Engelsfeld.

Do danas je ministarstvo zaprimilo više od 400 zahtjeva za zapošljavanjem spremačica. Kažu nam da je većina zahtjeva pristigla u petak te da se žurno obrađuju, nešto je već ranije odobreno. Za učitelje su odobrena povećanja broja sati za škole u kojima je došlo do povećanja broja razreda. A od ove godine u razrednoj nastavi je informatika kao izborni predmet. Pa je do danas odobreno zapošljavanje 219 osoba na bazi punog radnog vremena. No, pitanje je i koliko će se brzo uspijevati naći zamjene ako zatreba. Posebice za fiziku, kemiju i matematiku.

"Mi smo predlagali da se napravi jedan registar u kome ćemo evidentirati sve one koji su nam raspoloživi i koji bi nam mogli uskočiti u ne daj Bože situaciji. Nažalost, mi o tome govorimo s mjesec i nešto sad zakašnjenja“, kaže Stipić.

Zakasniti ne smije školski prijevoz. To plaćaju osnivači, a zbog epidemioloških mjera, za prijevoz se iz proračuna treba izdvojiti kud i kamo više.

"Između nekih 30 do 40 posto. Što su značajni izdaci za Splitsku županiju, radi se na bazi godine o milijunskim iznosima i očekujemo i pomoć resornog ministarstva u rješavanju ovog pitanja“, rekao je Tomislav Đonlić iz Odjela za prosvjetu, kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kaže: „Oni se nama javljaju, a mi procjenjujemo da li je to opravdano ili nije. Ako je opravdano onda to u najvećoj mjeri pokušavamo riješiti“.

Riješiti probleme puno je lakše onim osnivačima koji su ulagali u svoje škole. Oni koji nisu, sada su se našli u puno većim problemima.

"Očekujemo podršku i suradnju roditelja"

Katica Skunan, ravnateljica OŠ Bartula Kašića koja broji više od 1000 učenika reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Jurišić je kazala da su zadovoljni kako je prošao prvi dan nastave, a djeca su presretna. Strah ih je, kaže, jedino virusa, ali su se dobro pripremili i poduzeli sve epidemiološke mjere.

Skukan ističe kako će jedino morati poraditi na fizičkoj distanci. "Treba djecu educirati kako da to zadrže kad izađu iz škole. Očekujemo podršku i suradnju roditelja", kazala je ravnateljica.

