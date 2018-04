Saborski Odbor za predstavke i pritužbe u srijedu je raspravljao o predstavci predsjednice udruge Brodske mame Ivane Smolčić Jerković u vezi s onečišćenjem zraka u Slavonskom Brodu i donio zaključak da će nadležna tijela Brođane češće, mjesečno, izvještavati u kojoj je fazi rješavanje dugogodišnjih problema sa zrakom koji zagađuje rafinerija iz susjednog Bosanskog Broda te da će ministarstva koja to još nisu učinila dostaviti odgovore na postavljena pitanja.

Smolčić Jerković kazala je da u Slavonskom Brodu nema obitelji koja zbog onečišćenja i financijske nesigurnosti ne razmišlja o odlasku. Izvijestila je da je predstavku Odboru poslala 27. ožujka, kada su koncentracije sumporovodika bile najviše zabilježene ove godine. Naime, kazala je, 26. ožujka u 23 sata izmjereno 99,10, a granična koncentracija sumporovodika je 7 mikrograma.

"Pričat ćemo, jer ništa drugo osim priče i vapaja ne možemo ni napraviti. Oni nama rješavaju problem i kažu neka imamo strpljenja, a ja se nadam da će se za narednih devet godina to riješiti i da mi do tada nećemo poumirati ni otići iz Slavonskog Broda zbog kvalitete života koja je prilično niska", poručuje Smolčić Jerković.

Zadovoljna je što je Ministarstvo zdravstva konkretno odgovorilo na njihova pitanja oko kontrole vode, dodavši da su dobili informaciju da će surađivati pedijatrija bolnice u Slavonskom Brodu.

"Što se tiče Ministarstva zaštite okoliša, ne mogu biti sasvim zadovoljna, oko onog dijela oko Katastra emisija što smo u kontaktu s Agencijom za zaštitu okoliša i prirode. Taj katastar još nije finaliziran tako da iz njega ne možemo ništa iščitati. Suradnju u tim pitanjima pohvaljujemo. A što se ostalog tiče, u pitanju su rokovi i nitko nam ne govori je li riječ o pet ili deset godina", kritizirala je.

Kaže da su im rekli da plinofikacija Rafinerije u Bosanskom Brodu ide do kraja godine, ali, po njoj, nema šanse da se to dogodi. "Dok prvo istraže što se dogodilo na produktovodu, nakon toga ponovno da krenu s ispitivanjima ako će kopati neki novi produktovod ili gurati novu cijev kroz taj stari produktovod, ne vidim da će s ovim tempom rješavanja to uspjeti do kraja godine", smatra čelnica Brodskih mama.

Upitana jesu li pojačani odlasci iz Slavonskog Broda zbog tog "mikročernobila", Smolčić Jerković kaže da sve njezine kolegice koje su otišle zadnjih tjedana i mjeseci poručuju: 'da, mi smo najsiromašniji, s time se još možemo nositi, radit ćemo tri posla ako treba, ali kvalitetu života, sigurnost za djecu, sigurnost zdravlja, financijsku sigurnost nitko nam ne daje'. "Da, možda jest problem što u Slavonskom Brodu nemamo plaće, ali kada još dodate problem onečišćenja, onda to sigurno je okidač za sve više odlazaka. Razmišljam i ja o odlasku i u Slavonskom Brodu nema obitelji koja ne razmišlja o odlasku", istaknula je. (Hina)