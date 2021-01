Dvojica lopova uštedjela su vrijeme policiji za potragu za počiniteljima provale u Stoke-on-Trentu jer je jednom od njih telefon, koji je bio u stražnjem džepu, sam nazvao broj hitnih službi tijekom kaznenog djela.

"Mislim da smo upravo uhitili lopove s najvećim pehom na svijetu", napisao je glavni inspektor Staffordshirea John Owen na Twitter u četvrtak kasno navečer na Twitteru uz GIF iz filma "Sam u kući."

Dvojica lopova stari 49 i 42 godine provalili su u kuću u tom gradu u središtu Engleske.

Jedan od njih sjeo je na trosjed i pri tom aktivirao automatsko biranje na telefonu koji je bio u stražnjem džepu.

Owen je kazao da je policija primila poziv s kojim je imala uvid "u sve njihove nepodopštine" sve do dolaska policije pred kuću kad su uhićeni.

Nespretni lopovi su u pritvoru.

I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:



Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C