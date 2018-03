Gost Dnevnika Nove TV bio je šef kluba saborskih zastupnika HDZ-a Branko Bačić, koji je govorio o aktualnim temama maratonskih sjednica Sabora te nadolazećeg pokretanja opoziva potpredsjednice Vlade Martine Dalić.

Krenimo s Poslovnikom. 500 amandmana, ako maknemo proračun, nezabilježen rekord na jedan akt Sabora.

Bilo bi zanimljivo vidjeti kad bi se prihvatili svi amandmani, na što bi to izgledalo.

Ako imate 500 amandmana na raspravi, koliko to može trajati?

Negdje između 17 i 20 sati.

Minimalno?

Otprilike.

Oborili smo i jedan rekord. Oporba je, koristeći saborski poslovnik, skoro 12 sati raspravljala o poslovniku. Je li Vas to iznenadilo?

Najprije želim reći da se izmjenama Poslovnika ne zatvaraju usta oporbi, dapače, svi instrumenti koji su na raspolaganju i dalje će biti na raspolaganju. Dodao bih da smo uveli dva nova instituta koja idu u prilog oporbi.

A to je?

To je javno sučeljavanje sa članovima Vlade, s direktorima javnih poduzeća, s kim god poželite na odboru.

Oporba to može zatražiti?

Da, primjerice da se za bilo koji predmet pozove, koji je u tom trenutku interesantan javnosti, da se pozovu dužnosnici Vlade, dužnosnici javnih poduzeća. S druge strane, prvi put se institucionalizira, u jedan sat, iznošenje stavova pojedinih klubova, što dosad nije bio slučaj.

Njima je to najveći problem jer su to radili na početku saborske sjednice, a sad se to seli za popodne.

Ovo što je dosad bilo na početku sjednice bila je zlouporaba Poslovnika.

Koju ste vi otkrili u vrijeme Milanovićeve Vlade.

To se zloporabilo i sad smo rekli da ćemo to napraviti na način da se slobodno od jedan do dva sata na dan može iznositi stavove.

To ste vi sve radili u vrijeme Milanovićeve Vlade.

Pa nismo. U stvari, kad je promišljeno i odlučeno da se uvrsti stanka, ona se vrlo, vrlo rijetko konzumirala. To su bili rijetki trenuci kad se u Saboru koristila stanka da bi se iznosili određeni stavovi, koji su se odnosili na rad Vlade.

Vi ste krenuli s tim i sad vam se to sve vraća kao bumerang. No jeste li se sad zamislili, što ljudi misle o tome?

Znate što, mi vladajući možemo štošta, ali ne možemo produžiti dan. U 9:30, kad započne dan Sabora sa stankama, u četvrtak je bilo negdje oko 12 stanki, samo do početka rasprave o poslovniku već smo tri sata pojeli, ako tako mogu reći, na stanke i obrazloženja stavova. Prema tome, toga nije bilo. Da se raspravljalo normalno, da smo poštivali poslovnik onako kako je on sačinjen, ta bi rasprava došla puno prije.

Svjesni ste da će se to događati kod poslovnika i drugih stvari? To je nešto što je neminovno, oporba ima instrument.

Išli smo s tim da omogućimo predsjedavajućem da ima točno utvrđene kriterije kad se nešto u Saboru može odvijati. Moram reći za ove stanke i ove objesne replike da demotiviraju sjajne saborske zastupnike. Imate sad u Saboru zastupnike koji su se pasivizirali, zbog toga što nekolicina potroši cijeli dan.

Idemo sad na drugu temu, koja će vam isto tako potrošiti cijeli dan, a to je pitanje povjerenja Martini Dalić. Vi ste rekli da želite što prije s tim završiti. Što to znači?

Moram reći da ne razumijem SDP. SDP nam prije dva dana šalje poruku da su spremni s nama na suradnju oko konsolidiranja, restrukturiranja i potpisivanja nagodbe u Agrokoru, a onda vrlo brzo dolaze pod skute Mosta. Ne znam više tko je lider oporbe, da li je to Nikola Grmoja ili Davor Bernardić. Vidite i sami da je incijativu potpuno preuzeo Most kad je u pitanju oporba.

Po peti put će se ići pokušati rušiti jednog ministra u Vladi Andreja Plenkovića. Mislite li da ćete imati 78 ruku u Saboru, ponajprije Milorada Pupovca?

Ne mislim, siguran sam.

Sto posto?

Sto posto. Da Martina Dalić nema podršku Andreja Plenkovića, HDZ-a i vladajućih, ne bi nam trebali opozivi oporbe.

Vi mislite da ona nije teret HDZ-u zbog afere u Agrokoru?

Mislim da ono što se događalo u posljednje vrijeme oko Agrokora je najbolje sublimirao premijer u izjavi da postoje moralne dvojbe da li su se stvari između Alix Partnersa i Texo Managementa trebale događati. Nisu i to nije sporno ali da li je to znala potpredsjednica, to treba pitati nju. Ona po zakonu to nije trebala znati.

Ali ona je upletena od početka i to je velik problem, jer HDZ-ovci neslužbeno, nažalost, govore da je ona teret jer je toliko bila vezana za gospodina Ramljaka. Mislite li da je ona vama načinila štetu?

HDZ-ovci to ne govore, svaki dan sam s njima.

To je uvijek problem kod vas (u HDZ-u), nikad ne pričate o tome.

Mislim da će nakon ovog petog zahtjeva o rušenju Vlade iz oporbe sve isto završiti neuspjehom.

I HDZ će i dalje ostati s Pupovcem u većini?

Već sam razgovarao s gospodinom Pupovcem, samo bih prije htio pročitati taj zahtjev za opozivom. To što sam dosad vidio nije na razini da bi se tražio opoziv potpredsjednice Vlade.

Hoćemo li imati sličan scenarij, kao i kod Povjerenstva za sprejčavanje sukoba interesa, i kod izbora glavnog državnog odvjetnika?

Obveza je Vlade, tu nema javnog poziva i procedure, da u roku Saboru uputi prijedlog.

Sigurni ste?

Siguran sam.

Dinko Cvitan prolazi ili pada?

To treba pitati Andreja Plenkovića i Vladu.

