Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i imovine izradilo je novi Zakon o obnovi, koji će tijekom dana biti upućen u e-savjetovanje, kazao je potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić, koji obilazi Baniju prvi put nakon što je preuzeo dužnost u Vladi Andreja Plenkovića.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić započeo je radni posjet sastankom sa sisačko-moslavačkim županom Ivanom Celjakom, a nakon toga je sudjelovao na sjednici Stožera civilne zaštite posvećenoj uklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom u toj i susjednim županijama.

''Naznačio sam prioritete, koji su jasno usmjereni na ubrzanje cijelog procesa obnove. Hrvatska je dobila iznos od 1,3 milijarde eura. Od toga 683 milijuna eura za područje zagrebačkog područja i 319 milijuna za područje petrinjskog područja. Ta sredstva namijenjena su za obnovu javne infrastrukture, komunalne i prometne'', istaknuo je Bačić u izjavi za medije nakon sastanka i naglasio kako je njegova obaveza da se cijeli proces ubrza i da se utroše sredstva.

''Do 1. studenog prikladan smještaj za ljude u kontejnerima"

''I danas sam iskoristio prigodu pozvati sve svoje kolege i suradnike te ćemo idućih dana, projekt po projekt, ugovor po ugovor, pročešljati i utvrditi dinamiku te je ubrzati'', opetovao je i rekao kako planira da se do iduće zime, do 1. studenog, za sve u kontejnerskim naseljima osigura prikladan smještaj.

''Taj prikladni smještaj razvrstali smo u sedam vidova zbrinjavanja i obvezat ćemo se mi kao Ministarstvo, kao i Županija, gradovi i općine, da u idućih 10 do 15 dana napravimo plan stambenog zbrinjavanja. Naš je cilj da u hitnoj proceduri zakon bude do 15. veljače raspravljen u Saboru, a onda i usvojen. S usvajanjem zakona u Saboru donijet će se i plan stambenog zbrinjavanja u adekvatnim smještajnim jedinicama svih naših sugrađana koji su trenutačno ili u kontejnerskim naseljima ili u kontejnerima kraj svojih kuća'', najavio je Bačić.

''Nema čarobnog štapića. Nema jednostavnog rješenja. Zato je potrebno jako puno posla i jako puno dobre volje i suradnje svih sudionika u tom procesu. I od nas u središnjim tijelima vlasti, ali i svih projektanata, svih izvođača. Pozivam sve na nužnu dozu ozbiljnosti jer je doista već uskoro tri godine od zagrebačkog potresa'', kazao je potpredsjednik Vlade.

Najavio je da će danas u e-savjetovanje biti upućene izmjene Zakona o obnovi kojim će se smanjiti broj sudionika procesa obnove i potrebne dokumentacije, a bit će i zakonskih izmjena kojima će se objediniti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje te zagrebački Fond za obnovu.

''Dobro sam se upoznao s trenutačnim stanjem obnove i iz tog razloga predložio sam zakonodavni okvir koji će omogućiti ubrzanje obnove. Znatno ćemo smanjiti procedure. Kada se pobroje ti koraci koje ćemo mi smanjiti, to je 40 posto od postojeće procedure i dokumentacije. Napravit ćemo plan koji će i vama, i meni, i svim mojim suradnicima biti okvir koji ćete moći, zajedno s nama, pratiti. Sve ovo što sada govorim, to je da će se iz plana koji će vam biti dostavljen, moći, na dnevnoj razini, kontrolirati plan koji ćemo napraviti. On je iznimno zahtjevan i toga sam svjestan. Neće biti jednostavno. Uvjeren sam da ćemo kroz sedam modela doista pronaći rješenje. To je ono što mi daje vjeru da ćemo u tome i uspjeti'', kazao je potpredsjednik Vlade.

''Ministar sam tek šesti dan''

Istaknuo je da je svjestan kako je treći ministar koji dolazi pred ljude na Baniji i daje obećanja, ali kaže da ga nije strah: ''Sutra imam sastanak s gradonačelnikom Zagreba. Svi moji i njegovi suradnici održat će sastanak i o tome ćete biti obaviješteni. Proći ćemo detaljno obnovu Zagreba. Idući tjedan već sam dogovorio sa županom Željkom Kolarom da prođemo plan i stanje obnove za Krapinsko-zagorsku županiju, a obećao sam i zamjeniku gradonačelnika Siska i gradonačelniku Gline da sam idući tjedan ili u Glini ili u Sisku. Čitavo to vrijeme s nama će biti župan Celjak.''

''Ministar sam tek šesti dan. Već su uspostavljeni timovi koji rade na svim segmentima obnove. Nije jednostavno napraviti novi zakon i da on već danas bude u javnom savjetovanju, a nije jednostavno ni riješiti unaprjeđenje Fonda solidarnosti'', kazao je i podsjetio da su odobrena sredstva u vrijednosti dva Pelješka mosta.



''Moramo ih utrošiti u 23 tjedna. To nije jednostavno. Vrijednost potpisanih ugovora je veća od 630 milijuna eura, koje treba potrošiti. Ne želim zvučati kao optimist. Nije jednostavno u 23 tjedna potrošiti toliko novca, ali ću nastojati da se nijedna lipa ne vrati u europski proračun. Vjerujem da ćemo biti uspješni, ali moramo staviti ogradu i biti prilično realan kad dajem takvu izjavu'', kazao je Bačić, a upitan ima li punu podršku premijera, rekao je da ne bi bio tu gdje jest da nije tako.

''Veselim se susretu s imenjakinjom''

Što se tiče njegova tima, Bačić je kazao da će kad bude donesen plan obnove i javnost biti upoznata s timom ljudi, a upitan zašto nije išao na područje Gline, odvratio je da ne može stići na sva mjesta odjednom: ''Imamo niz aktivnosti i tu u Petrinji, idemo i u Dvor. U dogovorima sam i razgovorima s gradonačelnikom Gline. Imali smo dosad vrlo ugodne razgovore, kao kolege po struci. Veselim se susretu s imenjakinjom Brankom Bakšić Mitić. Zahvalio bih joj na poslu koji radi i angažmanu.''

Što se tiče imovinske kartice, Bačić je rekao da je još nije ispunio te da će to učiniti do kraja mjeseca, uz napomenu da se nije znatno promijenila posljednjih nekoliko godina.

Međutim, upitan hoće li promijeniti protokol i posjetiti sela u okolici Gline koja su ostala bez struje zbog jakog snijega i odsječena, a ljudi su gladni, Bačić nije odgovorio.