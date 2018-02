Predsjednica je na Pantovčaku okupila izaslanstva braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata. Glavna tema - nestali, ali i sastanak udruga sa srbijanskim predsjednikom Vučićem.

Predsjednica je Ivicu Vrkića imenovala povjerenikom za nestale. Rozalije Bartolić, predsjednice zagrebačke Udruge udovica branitelja, koja je zbog Vučića javno kritizirala predsjednicu, na sastanku nije bilo.

Josip Đakić, Pavo Miljavac, Josip Klem i brojni drugi predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga došli su k predsjednici. Više od dva sata razgovarali su o problemu nestalih. Sa Srbijom, zaključili su, i dalje treba razgovarati, iako je Vučić došao u Hrvatsku i donio dokumente o troje nestalih koje je Hrvatska već pronašla.

"Možemo dopustiti da on stvari nije znao", kaže Ljiljana Alvir iz Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

"Ja ne znam je li to napravio namjerno ili mu je to netko podvalio", dodaje Ivica Vrkić, povjerenik predsjednice za nestale u Domovinskom ratu.

Ima i onih koji podsjećaju kako ovo nije prvi put da iz Srbije stižu beskorisni papiri. "Imali smo i gospodina Tadića koji je prije osam godina bio u Vukovaru i koji je donio dokumente iz bolnice. Četiri protokola je donio, koje je naša Hrvatska već imala i sahranila te ljude", kaže Manda Patko, predsjednica udruge "Vukovarske majke.

"Čovjek uči na greškama. Znači, možemo dopustiti da će ispraviti to", ističe s druge strane Alvir.

Rozalija Bartolić, žena poginulog branitelja, koja je javno prosvjedovala protiv Vučića, a predsjednici poslala otvoreno pismo - na Pantovčak nije pozvana. Ali i da jest, ne bi, kaže, došla. Ona je stava kako je Vučić predsjednicu prevario. "Oni stalno izvrću istinu i lažu i oni vjerojatno te sve podatke imaju, ali u ovom trenutku to sigurno nećemo dobiti. A udruge i nisu te koje bi trebale to odrađivati. Postoje institucije koje to trebaju odrađivati i dogovoriti se za sve te nestale", kaže Bartolić.

Da je Vučićeva dokumentacija beskorisna, utvrdila je uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu branitelja. Izjavu čelnog čovjeka Stjepana Sučića nismo dobili jer glasnogovornica cijeli dan nije mogla doći do ministra Medveda da da odobrenje. Ministar o cijelom slučaju uoči sjednice Vlade govorio je vrlo šturo.

"Na nama je kao nositelju tog procesa i u buduće činiti sve kako bismo što je moguće prije pronašli tijela nestalih osoba", rekao je Medved.

U priči, u kojoj nitko ništa nije znao, teško je za povjerovati da Aleksandar Vučić, koji upravlja gotovo svim procesima u Srbiji, o ovom pitanju ništa nije znao.

