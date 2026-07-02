Strože kazne za prekršitelje: Božinović najavio izmjene koje će policiji dati veće ovlasti

U više od pola svih prekršajnih kazni u Hrvatskoj u 2024. godini, po optužnom prijedlogu policije donesena je blaža kazna, kao i u gotovo 40 posto svih presuda u slučajevima nasilja u obitelji, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te najavio nove izmjene prekršajnog zakona.

Uz podizanje novčanog cenzusa, novost je i što će policija imati pravo prigovora na presude. U Hrvatskoj se ispiše i do milijun prekršaja na godinu.

Novi zakon - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Davor Božinović Foto: Dnevnik Nove TV

"Dugo se čeka na postupak. S druge strane, ako imamo činjenicu da više od 50 posto svih tih prekršaja se kasnije korištenjem zakonskih mogućnosti svedu na kažnjavanje ispod zakonskog minimuma - to ne pogađa ono sto je zakonodavac htio. To je jedan od temeljnih razloga zašto imamo toliko recidivizma, bilo da se radi o različitim vrstama nasilja, od nasilja u obitelji, navijačkog nasilja ili se radi o prekršajima u prometu...", kazao je Božinović.