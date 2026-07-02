Navijačka groznica zahvatila Hrvatsku, gradovi organizirali zone za gledanje: "Pozicije se zauzimaju od ranih sati"

Navijačka atmosfera već je zahvatila Hrvatsku, a u brojnim gradovima organizirano je javno gledanje utakmice.

Sve je spremno u centru Zagreba za tisuće navijača koji će doći zajednički bodriti reprezentaciju. Utakmica jest kasno, međutim bioritam Hrvata se vrlo lako i brzo prilagodio na ove noćne utakmice, rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid koja se javila iz središta Zagreba gdje je razgovarala s Vidom Beškerom, jednim od organizatora Vatrene zone HNS-a.

"Naša vatrena zona kreće u 19 sati, u 22 počinje koncert koji će zagrijati atmosferu, a u međuvremenu nudimo razne aktivnosti i bogatu gastronomsku ponudu", kazao je Bešker i dodao da nude i razne igre i nagrade za sve generacije te da građani svoje pozicije zauzimaju od ranih sati.

"Pozicije se zauzimaju od ranih sati. Po iskustvu bi rekli da svaki put dolazi sve više i više ljudi, ljudi osjete atmosferu, a o pobjedi i onome što slijedi ćemo vidjeti"

Svi ugostiteljski objekti iznimno mogu raditi do četiri sata s obzirom da je riječ o knock-out fazi natjecanja te može doći do produžetaka ili jedanaesteraca.

"Navijački centar će biti i na Trgu bana Jelačića. Ispunjeni su svi sigurnosni protokoli, angažirane su dodatne snage hitnih službi, a ja mogu samo dodati da se osjeti pozitivan naboj i zajedništo. Sve je spremno, čeka se samo da Vatreni odrade svoj dio na terenu", kazala je Ćevid.