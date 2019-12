Kardinal Josip Bozanić uputio je božićnu čestitku u kojoj je poručio da nas Božić poziva na čuvanje života od začeća do prirodne smrti, na ljubav prema obiteljskom životu i Domovini.

Božićnu čestitku kardinala Josipa Bozanića prenosimo u cijelosti:

''Poštovani gledatelji i slušatelji u Domovini i inozemstvu!

Draga braćo i sestre!

1. »Radujte se, narodi, kad čujete glas da se Isus porodi u blaženi čas«, to je božićni poziv raspjevane hrvatske duše. Radujemo se Božiću jer ga volimo. Koga se voli, za njim se i čezne, a za kim se čezne, njemu se iskazuje ljubav. Ali koliko god mi nastojali prednjačiti u oblikovanju najljepše božićne idile, ipak u dubini srca osjećamo da nismo mi stvorili Božić. Božić je dar neba. Božić nije započeo s nama. Bog je bio prvi, jer On uvijek prvi prilazi čovjeku. »Bog nas (…) zbunjuje«, kaže papa Franjo. »On je nepredvidiv, neprestano je izvan naših shema« (Apostolsko pismo »Admirabile signum«, 8).

Bog nam po Božiću pokazuje kako je naš život dio Božjega života i ujedno nas poziva da postanemo njegovi učenici, ako želimo naći konačni smisao života. Mi, pak, slaveći Božić pokušavamo odgovoriti na Ljubav koju nam je Bog prvi iskazao divnim utjelovljenjem svojega Sina Isusa i njegovim rođenjem u Betlehemu.

2. Sestre i braćo, veselimo se Božiću i rado ga nazivamo najdražim blagdanom u godini. Najmanji među nama, svojom čežnjom, zorno pokazuju da se čitava godina može shvatiti kao veliko hodočašće prema Božiću.

No, pogledamo li bolje, čitav povijesni hod čovječanstva praćen je čežnjom za Bogom. Slikovito to pokazuje prorok Ilija koji, tragajući za Bogom, misli da će ga pronaći u oluji, potresu ili ognju. No, Bog se starozavjetnom Proroku objavio po milovanju laganoga i blagog povjetarca (usp. 1 Kr 19, 11-13).

A u punini vremena Bog je sišao u ljudsku povijest u najvećoj nježnosti, u liku novorođenoga Djeteta. Papa Franjo nam to ovako tumači: »Bog je u Isusu postao Dijete i kao takav želio je otkriti veličinu svoje ljubavi koja se očituje u osmijehu i rukama koje se pružaju prema svima« (Admirabile signum, 8).

3. Bog nas po Božiću uči kako voljeti, jer »otkrivamo da nas On toliko ljubi da je postao jedno s nama kako bismo i mi mogli postati jedno s Njim« (Admirabile signum, 1).

Božić je poziv da prihvatimo Boga koji nam dolazi ususret u Djetetu Isusu, kako bi doživjeli susret ispunjen ljubavlju i zahvalnim divljenjem. Naime, po utjelovljenju Sina Božjega postali smo jedno s Bogom.

Zajedništvo s Bogom mijenja čovjeka iznutra, ono mijenja i naše međusobne odnose. Prihvaćanje Božića mijenja i odnose u društvu.

Božić nas poziva na čuvanje života od njegova začeća sve do naravne smrti, koja nam otvara vrata vječnoga života u potpunom zajedništvu s Bogom.

Božić nas poziva na ljubav prema obiteljskom životu. Tko čuva obitelj, počevši od najmanjih pa sve do najstarijih članova, tko obnavlja obiteljske odnose, tko ne gasi poleta mladih i crpi od mudrosti starijih, taj otvara vrata nadi u vedru budućnost za kojom svi čeznemo!

Božić nas poziva da volimo najslabije među nama i brinemo se napose za: bolesne, osamljene, napuštene i siromašne – jer prema mjeri u kojoj njima iskazujemo ljubav jača i naše čovjekoljublje.

Božić nas poziva da ljubimo svoju Domovinu i da ne malakšemo pred sadašnjim izazovima, već da se zalažemo za njezin napredak, jer Domovina je kolijevka našega narodnog bivstva.

Božić nas poziva da se brinemo za sav stvoreni svijet i da čuvamo okoliš kao životni prostor za sve ljude.

Božićno otajstvo poziva nas da uvijek zahvaljujemo Bogu koji u Isusu, rođenom od Blažene Djevice Marije, s nama dijeli našu ljudsku sudbinu, kako nas nikada ne bi ostavio same.

Božić je blagdan svih ljudi.

Drage sestre i draga braćo, Kristovi vjernici, i svi vi, ljudi dobre volje, miljenici Božji: Sretan vam Božić!''