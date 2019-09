Nakon što je svjedočio na suđenju Ivi Sanaderu za aferu INA-MOL, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković popio je kavu s predsjednikom Županijskog suda u Zagrebu Ivanom Turudićem, koji ga je uputio u slučaj prebrze vožnje.

"Nema dvojbe, to je pravomoćno utvrđeno da je na toj dionici vozio brže nego što je dozvoljeno, to je pravomoćno. To u svakom slučaju nije nešto što je prihvatljivo ponašanje, ali nažalost se događa da vozimo brže ponekad. S te strane, on je kaznu platio, dakle taj dio je gotov", komentirao je slučaj suca Turudića ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Što se tiče napisa da je Ivan Turudić bježao policiji, kaže da o tome nema prijave.

"Što se tiče neodazivanja sudu, i sud je sam u formalnom smislu rekao da dostava nije bila uredna. Ne vidim što bih ja tu više trebao. Dobio sam pisano očitovanje, pa ću vidjeti ima li možda nekih razlika u odnosu na ono što smo danas razgovarali", rekao je ministar. Dodao je da vjeruje Turudiću. ''Mi se dugo znamo, to je naš renomirani sudac koji je sudio u velikim predmetima, nema razloga da mu ne vjerujem'', zaključio je ministar pravosuđa.

Na pitanje je li moguće da sudac ne zna kako funkcionira proces, ministar je odgovorio:

''I suci su ljudi, ili prime poziv ili ne prime.''

Podsjetio je da je Sud priznao da dostava poziva nije bila uredna. Na pitanje hoće li biti stegovnog postupka, Bošnjaković je ponovio da će još jednom pogledati očitovanje suca, ali da sad jedino postoji presuda za prebrzu vožnju.