U studiju Nove TV Mislav Bago je analizirao stanje u Amsterdamskoj koaliciji kao i stanje u IDS-u zbog Ivana Jakovčića.

Najavom Ivana Jakovčića da neće ići na europske izbore, radi se o kraju jednog od najdugovječnijih političara u Hrvatskoj, smatra Mislav Bago koji je o stanju u IDS-u razgovarao s predsjednikom te stranke Borisom Miletićem.

Na pitanje je li Ivan Jakovčić odlučio ne ići na europske izbore na pritisak Miletića, stranke ili je to napravio dragovoljno, predsjednik IDS-a je kazao: "To je njegova odluka, mogli ste pročitati njegovo priopćenje koje je danas uputio kako ni na koji način ne želi biti uteg ili šteta stranci koju je toliko godina vodio i stvarao. Ja tu njegovu odluku poštujem."

"IDS i stranka Glas nastavljaju dalje suradnju. Mi ćemo nastojati biti oni koji okupljaju sve one lijeve, liberalne ideje u ovoj zemlji kako bi se mogli suprotstaviti jednom porastu radikalizma, nacionalizma u našoj zemlji. Sa strankom Pametno imali smo prijepor oko regionalne podjele u Hrvatskoj gdje nisu prihvaćali Istru kao samostalnu regiju. To je bio razlog zašto dosad nismo izašli javno s koalicijom, kaže Miletić.

"Mislim da je Hrvatskoj potrebna jedna opcija koja će ponuditi građanske vrijednosti, ljudska prava… Ono što se danas vraća Hrvatskoj unazad s desnom vladom. Naše liberalne ideje za Hrvatsku imale su prepreke jer je stranka Pametno imala puno ambicija u svim mogućim izborima. Ključni je prijepor bio oko regionalne podjele", kazao je Miletić naglasivši kako Danko Končar apsolutno nikad nije financirao kampanje IDS-a ili neke druge projekte.

Dotakao se i Uljanika negirajući političku odgovornost kao gradonačelnika Pule za trenutnu situaciju. "U devetom mjesecu prošle godine uprava je upoznala grad s poteškoćama i odmah smo otišli u ministarstvo gospodarstva, upoznali tadašnju ministricu gospodarstva, gospođu Dalić. Sve se ovo znalo, i u vladi i u ministarstvu već 12 mjeseci. Hvala da je danas isplaćena plaća, ali jednako tako ću upozoriti da smo od samog starta upozoravali da je ključ rješenja u vladi. Ovo što se danas dogodilo moglo se dogoditi prije 14 dana jer se nikakve okolnosti nisu promijenile. Ljudi ne bi bili u agoniji, ne bi bilo štrajka ni zaustavljanja proizvodnje. Moramo se svi zajedno zapitati zašto je vlada 14 dana čekala, kad je to prvog dana mogla napraviti", rekao je Miletić.

"Uljaniku nikad vlada nije dala novac u smislu sanacije, a svim drugim brodogradilištima jeste. Ako postoji bilo kakva sumnja, javno pred svima pozivam USKOK i DORH neka se sve istraži kako se poslovalo. Postoji li ikakva veza između Uljanika, grada Pule, istarske županije ili IDS-a, kao što neki insinuiraju. Jer jedina snaga s kojom se mi želimo boriti i s radnicima i s Uljanikom je – istina. Nama je stalo do brodogradnje, do Uljanika i do radnih mjesta", istaknuo je Miletić negirajući bilo kakvu vezu između IDS-a i uprave Uljanika.

"Nitko od njih nije bio član niti aktivan u našoj stranci, kao niti u nadzornome odboru. Odbijam bilo kakve insinuacije o upletenosti naše stranke u upravu Uljanika jer svi u Puli znaju da Uljanik nikad nije dozvoljavao da se politika miješa u njihovo poslovanje. Čak i prvi predsjednik Tuđman nije mogao smijeniti Karla Radolovića koji je bio predsjednik uprave. Nalazi IDS-a su uvijek dobili pozitivno mišljenje revizije, naše su financije apsolutno transparentne. Snaga s kojom ćemo mi ići naprijed je snaga istine", zaključio je Boris Miletić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr