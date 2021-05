Lokalni izbori vrlo su važni za sve građane jer se tim izborima kroji njihova zajednica sljedeće četiri godine. Ne čudi da su građani izgubili povjerenje u politiku, ali potrebno je politički se angažirati i izaći na glasanje.

Od izbora do izbora sve manje građana izlazi na birališta. A kada na vlast dođu kandidati koji im ne odgovaraju, onda prigovaraju. Ali, tada je kasno. Sabina Tandara Knezović razgovarala je s Borisom Jokićem iz Instituta za društvena istraživanja.

''Ne treba čuditi, ljudi su u Hrvatskoj izgubili vjeru u institucije, a jedna od institucija u koju posebno nemaju povjerenje - to je politika'', komentirao je.

Političari su, kaže, osobe kojima se ponajmanje vjeruje u Hrvatskoj. ''Sami su krivi za to, što je takva slika u ljudima i percepcija ljudi. Kada pogledate što sve obećaju, pa ne učine. Kada ih izaberete, kako se dogovaraju, trguju, kupuju, prodaju. Onda zapravo ne treba čuditi nepovjerenje, a kad k tome dodate estradizaciju politike. Da se međusobno časte epitetima poput klaun, prevarant, gojenac. Koga briga tko pije gusti sa šlagom, a tko pivo i viski. Kada sve to imate - estradizaciju, trivijalizaciju, neispunjavanje očekivanja. Politika je najozbiljniji posao, odgovoran posao. Uvelike određuje naše živote'', objasnio je.

Lokalni izbori su važniji od izbora za predsjednika jer oni određuju ''ono što se u idućih četiri, pet godina događa u našem okružju''.

Smjena generacije

''Može se govoriti o jednom trendu koji ukazuje na to da će doći do promjene u hrvatskoj politici'', rekao je.

Sutra će oko 30 tisuća mladih ljudi po prvi puta imati priliku glasovati. ''Ta činjenica da mogu dati svoj glas, koji se može činiti malim, neznačajan ili beznačajan, ali on je vrlo vrijedan. Stoga, ti mladi ljudi neka sutra uzmu svoju olovku, neka uzmu masku, neka se dezifinciraju, što god treba i neka odu na to glasačko mjesto i daju taj svoj glas jer on je vrijedan, jedino što imaju'', izjavio je Jokić.

Politička participacija građana je nešto što demokraciju čini vitalnom, životnom. ''Mi provodimo izbore dobro, trebamo povećati sudjelovanje ljudi, napokon dati svoj glas i sudjelovati u političkom odlučivanju'', zaključio je.

