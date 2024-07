Borba protiv vrućine nije jeftina, na žednim ustima dobro se zarađuje: Pogledajte kako trgovci i ugostitelji deru na vodi

Kad je Hrvatska u crvenom i svi se tope, tope se i novčanici građana. Voda, sok, sladoled... Borba protiv vrućine nije jeftina.

Na žednim ustima dobro se zarađuje. Pola litre vode u centru Zagreba 1,30 eura, litra vode 1,80 eura. Na dubrovačkom Stradunu litra vode 2,20 eura. U centru Splita računica je jasna - što bliže Rivi, to skuplje: pola litre od 1,50 do tri eura.

I u Istri deru na vodi. U Rovinju pola litre od 2,80 do tri eura. Četveročlanu obitelj za šetnja uz vodu, sok i sladoled stoji i 20 eura. Ali ima i skuplje - dobro došli na Brijune – četiri eura za malenu bocu vode. Stoga, mnogi turisti posežu za gradskim fontanama.

Kod kuće, otvoreni prozor više nije u modi. Spas je klima - 66 centi na dan stoji hlađenje novijom klimom ako se upali jednom i drži temperatura kroz dan. To je na mjesec oko 20 eura. S druge strane, kako klime najviše troše kad postižu temperaturu, skuplje ju je stalno paliti i gasiti. Uz to, svaki stupanj niže od tri do pet posto struje više.

No kad upeče, malo tko pita za cijenu. Vidi se to i u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava (HOPS) koji broji svaki potrošeni megavat sat. "Ovaj toplinski val se odražava i na opterećenja sustava, to su čak i neke rekordne vrijednosti, u srijedu idemo kumulativno do 63.000 megavat sati tako da to zbilja jesu rekordi", istaknul je Boris Markota iz HOPS-a.

Ni klima u automobilu nije gratis, u gradu potrošnja goriva raste za oko 20 posto, na autocesti pri prosječnoj brzini od 100 kilometara na sat potrošnja raste za oko šest posto. Najskuplje je kad automobil miruje, auto guta i 70 posto više goriva.

Tko osvježenje traži na bazenima, za prosječnu obitelj izdvojit će od 15 do 50 eura samo za ulaznice. A odlazak na more, e to je tek trošak. Tko je daleko od mora ili bazena spas traži pod tušem. Koliko trošimo i koliko crpimo trebalo bi zbrojiti potrošnju svih vodopskrbi u Hrvatskoj, a njih je puno, no kakva je situacija u najvećem gradu u Hrvatskoj daleko od mora, kazao je direktor Sektora Vodoopskrbe Zagreb Vlado Herceg, koji je otkrio da u glavnom gradu potrošnja vode nije velika.

Zašto je tome tako i kada je najveća potrošnja vode u Zagrebu te kakva je hidrološka godina i kad se u danu troši najviše vode, pogledajte u videu.

