Žene imaju na to pravo, ali nekima liječnici neće ponuditi: "Onda to skupo plaćaju u privatnim poliklinikama"

Dijagnoza raka dojke znači borbu s bolešću, borbu sa sustavom, ali i borbu sa samim sobom.



"Taj psihološki aspekt pridonosi jako puno, znači, ja bih rekla da je on neprocjenjiv. Taj estetski dio nije samo estetski i mislim da je taj estetski dio nekako važan i nama samima da se što bolje nosimo sa bolesti", objasnila je Goranka Perc iz udruge Sve za nju.



Za žene je rak dojke baš s tog aspekta prepun izazova.



"One poistovjećuju gubitak grudi ili kose sa gubitkom ženstvenosti. To im je nešto što im jako teško pada jer naravno svi i same u ogledalu kad se pogledamo, želimo izgledati onako kako smo izgledale i prije bolesti", kaže Perc.

Oboljele imaju pravo na rekonstrukciju oboljele dojke, ali imaju li pravo i na vizualno ujednačavanje i druge zdrave dojke još uvijek je podložno tumačenju.



"Jedni kažu da se može, drugi kažu da se ne može. Zaista to može biti veliki problem, pogotovo kod mladih žena, međutim i žene starije dobi mislim da razmišljaju o tome, imaju pravo da im to smeta. Ja znam da se išlo u rekonstrukcije i žena koje su imale 70 godina", kaže Vesna Ramljak, udruga Europa Donna.



"I da se definira da kažemo, ok, jednu dojku ćete mi skinuti, znači ostat ću s jednom dojkom, željela bih biti potpuna i željela bih da obje dojke izgledaju jednako i mislim da je to izuzetno važno", priča Goranka Perc.

HZZO odluku prepušta liječnicima. Pa iako je dio njih smatra potrebnom.



"Ne moram vam govoriti koji je psihološki aspekt kada se pacijentica probudi s dojkom. Ako vi imate sad jednu jako veliku dojku koja je ptotična, koja visi i tako dalje, a napravite samo rekonstrukciju na jednoj dojci onda to baš ne bude izgledalo simetrično i lijepo tako da su to nekakve situacije kada u dogovoru s paijenticama se odlučujemo i za rekonstrukciju zdrave strane"; objasnio je Andrej Roth, plastični kirurg.



Tu mogućnost nažalost neće svi liječnici ponuditi svojim pacijentima iako na nju imaju pravo. Pa pacijentice to skupo plaćaju u privatnim poliklinikama. A to je samo kap u moru onoga što im treba. Od perika do linfnih drenaža pa do prijevoza i smještaja za vrijeme liječenja. Država nudi sve, ali nekako napola.



"Sve to je, ali znate žene hoće imati perike koje ne izgledaju kao najlon, žene hoće imati perike koje izgledaju kao prirodna kosa", dodaje Ramljak.



A to se naravno nadoplaćuje.



"Znate, kad si bolestan i na bolovanju onda nemaš novaca, a kad si bolestan i na bolovanju onda ti treba najviše novaca, prema tome to je jedan zatvoreni krug koji žene zapravo dotuče", zaključila je Ramljak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.



Pročitajte i ovo Eskalacija VIDEO Iran ispalio projektile na Izrael: "Ovaj napad imat će posljedice"

Pročitajte i ovo u susjedstvu FOTO Kaos u zračnoj luci: Avionu eksplodirale gume, otkazani svi letovi